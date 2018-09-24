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21:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны заявило о наличии доказательств вины Израиля в крушении Ил-20

Данные радаров зенитной ракетной системы С-400 доказывают, что израильские истребители F-16 оставались рядом с российским самолетом Ил-20 до момента крушения, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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Источник: РИА "Новости"

«Отметка от российского Ил-20 пропала с экрана. Однако хочу обратить ваше внимание, что израильские F-16 продолжают находиться в данном районе, причем один из них — в непосредственной близости к месту трагедии», — указал господин Конашенков, демонстрируя на брифинге слайды с новыми доказательствами (цитата по ТАСС).

По словам представителя ведомства, полученные данные доказывают, что F-16 «спрятался» за российский самолет. Ракета ПВО Сирии, приближаясь к истребителю, резко изменила направление полета к Ил-20.
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17 сентября Ил-20 был сбит сирийскими системами ПВО. В результате погибли 15 российских военных. Минобороны России обвинило в случившемся Израиль: по мнению ведомства, Израиль оповестил Россию о планах ударить по Латакии практически одновременно с началом атаки. Во время ударов один из израильских F-16 предпринял маневр по сближению с Ил-20, совершавшим заход на посадку. Сирийские ПВО приняли это за новую атаку, и боеголовка направилась прямо на Ил-20.

Израиль версию российской стороны отвергает. Израильские военные ранее заявляли, что покинули воздушное пространство Сирии к моменту крушения Ил-20.

Подробности крушения Ил-20 в публикации «Ъ» «Минобороны объявило вину Израиля».

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