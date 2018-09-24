Пресс-служба Нетаньяху прокомментировала его разговор с Путиным на тему С-300
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU —
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU —
По мнению Нетаньяху, поставка
Израильский премьер отметил, что его страна продолжит защищать свои интересы.
Кроме того, Нетаньяху вновь подчеркнул, что ответственность за то, что российский самолет Ил-20 был сбит, несет Сирия. Он добавил, что ответственность за трагедию с Ил-20 также лежит и на Иране, так как Тегеран, по его мнению, дестабилизирует ситуацию в регионе.
В сообщении
Ранее в понедельник
«Российская сторона исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии», — подчеркивается в сообщении.
В понедельник 24 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300.