Пресс-служба Нетаньяху прокомментировала его разговор с Путиным на тему С-300

Источник: AP 2018

По мнению Нетаньяху, поставка зенитно-ракетного комплекса С-300 в Сирию «в руки безответственных лиц повысит напряженность в регионе».

Израильский премьер отметил, что его страна продолжит защищать свои интересы.

Видео ПВО Сирии будет усилена по поручению Путина

Кроме того, Нетаньяху вновь подчеркнул, что ответственность за то, что российский самолет Ил-20 был сбит, несет Сирия. Он добавил, что ответственность за трагедию с Ил-20 также лежит и на Иране, так как Тегеран, по его мнению, дестабилизирует ситуацию в регионе.

В сообщении пресс-службы израильского премьера отмечается, что стороны пришли к единому мнению о том, что следует продолжить межармейскую коммуникацию двух стран через военные каналы.

Ранее в понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Нетаньяху.

«Российская сторона исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии», — подчеркивается в сообщении.