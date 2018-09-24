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21:06 (мск), источник: Интерфакс

Пресс-служба Нетаньяху прокомментировала его разговор с Путиным на тему С-300

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что готовящаяся передача Сирии комплекса С-300 увеличит напряженность в регионе, сообщила в понедельник пресс-служба премьера.

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Источник: AP 2018

По мнению Нетаньяху, поставка зенитно-ракетного комплекса С-300 в Сирию «в руки безответственных лиц повысит напряженность в регионе».

Израильский премьер отметил, что его страна продолжит защищать свои интересы.

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Кроме того, Нетаньяху вновь подчеркнул, что ответственность за то, что российский самолет Ил-20 был сбит, несет Сирия. Он добавил, что ответственность за трагедию с Ил-20 также лежит и на Иране, так как Тегеран, по его мнению, дестабилизирует ситуацию в регионе.

В сообщении пресс-службы израильского премьера отмечается, что стороны пришли к единому мнению о том, что следует продолжить межармейскую коммуникацию двух стран через военные каналы.

Ранее в понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Нетаньяху.

«Российская сторона исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии», — подчеркивается в сообщении.

В понедельник 24 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300.

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