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24 сентября, источник: RNS

МИД России выразил протест послу Норвегии из-за задержания россиянина в аэропорте Осло

МИД России вызвал посла Норвегии Руне Ресаланда и заявил ему решительный протест из-за задержания в аэропорте Осло гражданина России М. А. Бочкарева, говорится в сообщении министерства.

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Источник: Агентство «Москва»

МИД России вызвал посла Норвегии Руне Ресаланда и заявил ему решительный протест из-за задержания в аэропорте Осло гражданина России М. А. Бочкарева, говорится в сообщении министерства.

«24 сентября в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегия в Российской Федерации Р. Ресаланд, которому был заявлен решительный протест в связи с задержанием в аэропорту г. Осло и помещением под арест российского гражданина М. А. Бочкарёва по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности», — говорится в сообщении.

МИД России также потребовал разъяснений в связи с инцидентом, незамедлительного снятия обвинения и освобождения гражданина России.
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В ведомстве подчеркнули, что задержанный — сотрудник аппарата Совета Федерации, который посетил Норвегию по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации для участия в международном семинаре. В МИД добавили, что в семинаре приняли участие представители парламентов других стран.

«Непонятно, почему сам факт присутствия на семинаре российского представителя привел к такой провокации. Складывается впечатление, что волна кампании “шпиономании” в отношении России, и т. ч. навязываемая извне, приобретает в Норвегии одиозные формы. Разумеется, такие шаги не останутся без последствий», — добавили в МИД.

В министерстве также отметили, что консульский отдел посольства России в Норвегии оказывает задержанному всю возможную помощь.

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