МИД России выразил протест послу Норвегии из-за задержания россиянина в аэропорте Осло
МИД России вызвал посла Норвегии Руне Ресаланда и заявил ему решительный протест
МИД России вызвал посла Норвегии Руне Ресаланда и заявил ему решительный протест
МИД России вызвал посла Норвегии Руне Ресаланда и заявил ему решительный протест
«24 сентября в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегия в Российской Федерации Р. Ресаланд, которому был заявлен решительный протест в связи с задержанием в аэропорту г. Осло и помещением под арест российского гражданина М. А. Бочкарёва по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что задержанный — сотрудник аппарата Совета Федерации, который посетил Норвегию по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации для участия в международном семинаре. В МИД добавили, что в семинаре приняли участие представители парламентов других стран.
«Непонятно, почему сам факт присутствия на семинаре российского представителя привел к такой провокации. Складывается впечатление, что волна кампании “шпиономании” в отношении России,
В министерстве также отметили, что консульский отдел посольства России в Норвегии оказывает задержанному всю возможную помощь.