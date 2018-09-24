МИД Росссии: задержанный в Норвегии россиянин работает в аппарате Совета Федерации

Источник: AP 2018

МИД отмечает, что Михаил Бочкарев находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации для участия в международном семинаре.

В связи с задержанием Бочкарева в российский МИД вызвали посла Норвегии в России Руне Ресаланда, которому был «заявлен решительный протест». В МИДе потребовали «незамедлительного» снятия с россиянина «абсурдных обвинений» и его освобождения.

«Складывается впечатление, что волна кампании “шпиономании” в отношении России <…> приобретает в Норвегии одиозные формы. Разумеется, такие шаги не останутся без последствий», — говорится в пресс-релизе российского ведомства.

Телеканал «Дождь» отмечает, что на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ упоминается Михаил Анатольевич Бочкарев, сейчас работающий в аппарате Совфеда. В 2005 году он занимал должность советника отдела электронных публикаций в информационных сетях в аппарате Совфеда. Aftenposten пишет, что сейчас Бочкарев занимает тот же пост.

Dagbladet пишет, что двухдневный семинар по информационным технологиям, в котором принимал участие Бочкарев, проходил в здании норвежского парламента. Якобы в какой-то момент сотрудник Совфеда повел себя «подозрительно», и его задержали. После известий о задержании россиянина в парламенте запретили пользоваться некоторой техникой из-за опасений, что россиянин мог установить на нее стороннее оборудование.