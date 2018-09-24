МИД Росссии: задержанный в Норвегии россиянин работает в аппарате Совета Федерации

МИД отмечает, что Михаил Бочкарев находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации для участия в международном семинаре.
В связи с задержанием Бочкарева в российский МИД вызвали посла Норвегии в России Руне Ресаланда, которому был «заявлен решительный протест». В МИДе потребовали «незамедлительного» снятия с россиянина «абсурдных обвинений» и его освобождения.
«Складывается впечатление, что волна кампании “шпиономании” в отношении России <…> приобретает в Норвегии одиозные формы. Разумеется, такие шаги не останутся без последствий», — говорится в пресс-релизе российского ведомства.
Телеканал «Дождь» отмечает, что на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ упоминается Михаил Анатольевич Бочкарев, сейчас работающий в аппарате Совфеда. В 2005 году он занимал должность советника отдела электронных публикаций в информационных сетях в аппарате Совфеда. Aftenposten пишет, что сейчас Бочкарев занимает тот же пост.
Dagbladet пишет, что двухдневный семинар по информационным технологиям, в котором принимал участие Бочкарев, проходил в здании норвежского парламента. Якобы в какой-то момент сотрудник Совфеда повел себя «подозрительно», и его задержали. После известий о задержании россиянина в парламенте запретили пользоваться некоторой техникой из-за опасений, что россиянин мог установить на нее стороннее оборудование.
Бочкарева задержали 21 сентября, а на следующий день отправили под стражу на две недели. Его подозревают в сборе секретной информации. Адвокат 51-летнего россиянина рассказала, что он считает произошедшее недоразумением и готов сотрудничать с правоохранительными органами Норвегии.