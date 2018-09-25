Вся Сирия укроется за С-300
Россия нашла адекватный ответ на гибель экипажа Ил-20.
Россия нашла адекватный ответ на гибель экипажа Ил-20.
В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о мерах, которые будут приняты в связи с катастрофой в Сирии
Помимо передачи Дамаску зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 («Ъ» сообщал об этом ранее) на командные пункты сирийских соединений ПВО поставят российские автоматизированные системы управления, через которые будет вестись мониторинг обстановки и выдача целеуказаний.
О готовности поставить в Сирию ЗРК С-300 Сергей Шойгу заявил в специальном обращении, трансляция которого велась в эфире телеканала «Россия-24». Сославшись на поручение президента Владимира Путина, он сообщил, что ЗРК, способный перехватывать средства воздушного нападения на расстоянии свыше 250 км и поражать одновременно несколько целей, будет поставлен сирийским вооруженным силам в течение двух недель.
Для обеспечения централизованного управления всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведения мониторинга воздушной обстановки и оперативного целеуказания командные пункты сирийских соединений и воинских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления. Это, как отметил министр, позволит гарантировать «идентификацию всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО».
Кроме того, в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет применено радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации иностранных государств, атакующей объекты на сирийской территории.
Убеждены, что реализация данных мер охладит «горячие головы» и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим. В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой.
Означенные меры напрямую связаны с ЧП, произошедшим 17 сентября с
Вечером 24 сентября Минобороны вновь отвергло версию израильских военных об их непричастности к крушению российского
Один израильский самолет с отметкой в момент трагедии находился на высоте от девяти до 10 км на одном азимуте с российским Ил-20. Был зафиксирован полет ракеты комплекса С-200 в направлении израильского F-16, высота полета ракеты С-200 была выше положения и израильского, и находящегося ниже его российского самолета.
Ракета, отметил генерал, попала в Ил-20 в 22 часа 02 минуты 45 секунд. «Израильский F-16, укрывшийся от ракеты за российским Ил-20, остался в районе патрулирования западнее сирийского побережья», — сообщил Игорь Конашенков.
Вопрос поставок Сирии ЗРК С-300 всегда был крайне чувствительным для Израиля: там считали, что, получив эти комплексы, сирийские военные смогут контролировать израильское воздушное пространство.
Впоследствии оставшийся задел по С-300ПМУ-2 в количестве четырех дивизионов был использован для реализации иранского контракта (поставки по нему завершились в 2017 году). Тема поставок С-300 в Сирию вновь появилась на повестке в апреле 2018 года, когда силы западной коалиции во главе с США нанесли массированный ракетный удар по объектам сирийской инфраструктуры. Уже тогда вопрос, лежащий преимущественно в политической плоскости, был практически решен, но скорой поставки С-300 не последовало. По информации источников «Ъ», отсрочка была связана с нежеланием сразу выкладывать весь потенциальный комплекс ответных мер: «Среди российского контингента потерь не было. И поставка С-300 в Сирию в таком контексте только бы накалила обстановку в регионе».
По неофициальным данным, в течение двух недель в Сирию из России будут доставлены два полковых комплекта ЗРК С-300, которые по согласованию с сирийской стороной будут прикрывать объекты на побережье Сирии, а также контролировать границы с Израилем, Иорданией, Ливаном и Ираком. Собеседник «Ъ», знакомый с ситуацией, уточнил, что количество дивизионов может измениться в зависимости от ситуации: «Поставки начнутся с
Полковник запаса Виктор Мураховский уверен, что в двухнедельный срок вполне реально успеть закрыть воздушное пространство береговой линии Сирии, при условии если брать С-300 из наличия Минобороны РФ: «Комплексы, стоявшие у нас на вооружении, постепенно меняют на С-400 и оставляют на хранении, с которого их как раз можно очень быстро перевезти в арабскую республику». Бывший заместитель главкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев подчеркивает, что создание эшелонированной системы ПВО в Сирии позволит полностью закрыть воздушное пространство, «причем не только от Израиля, но и от Ливана».
Перечисляя ответные меры, Сергей Шойгу подчеркнул, что еще до разрыва контракта на поставку С-300 сирийские военнослужащие успели пройти соответствующие курсы обучения.
Именно поэтому командные пункты сирийских соединений и воинских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления (разработки концерна ВКО «Алмаз-Антей»). Как рассказывают военные, такой шаг позволит объединить данные, получаемые с радиолокационных станций всех комплексов ПВО (типа «Панцирь», «Оса», «Бук-М2Э», «Квадрат» и С-125). Подобная централизация призвана исключить даже теоретическую возможность поражения российских воздушных средств, добавил один из собеседников «Ъ»: «Для боевой авиации других стран это повод задуматься». Для контроля побережья Сирии, по его данным, будут задействованы средства РЭБ типа «Красуха», которые с 2015 года несут «весьма успешное» боевое дежурство на авиабазе Хмеймим.
Вечером в Кремле сообщили, что по инициативе израильской стороны состоялся очередной разговор Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху, в ходе которого российский лидер заявил, что принятые решения «адекватны сложившейся ситуации». В свою очередь,
Решение Москвы ставит Россию и Израиль на грань прямого военного столкновения, считает израильский военный эксперт Андрей Кожинов:
Любые заявления, что поставки С-300 не осложнят отношения с Израилем, оторваны от реальности, для нас это серьезная угроза.
По его мнению, вместе с С-300 сирийцы получат
Это не система, которая абсолютно непробиваема для израильских ВВС. Но сам факт поставки опасен.
Прокомментировал действия России и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, назвавший поставку С-300 «крупной ошибкой». А госсекретарь США Майкл Помпео пообещал обсудить этот вопрос с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН, которая открылась в
Иван Сафронов, Александра Джорджевич, Марианна Беленькая