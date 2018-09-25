Вся Сирия укроется за С-300

Источник: РИА "Новости"



В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о мерах, которые будут приняты в связи с катастрофой в Сирии самолета-разведчика Ил-20М, произошедшей, как утверждают российские военные, по вине израильских ВВС (вечером 24 сентября они представили дополнительные доказательства).

Помимо передачи Дамаску зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 («Ъ» сообщал об этом ранее) на командные пункты сирийских соединений ПВО поставят российские автоматизированные системы управления, через которые будет вестись мониторинг обстановки и выдача целеуказаний.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудил эти шаги с Владимиром Путиным, но российский президент, как заявили в Кремле, назвал принятые решения адекватными.

О готовности поставить в Сирию ЗРК С-300 Сергей Шойгу заявил в специальном обращении, трансляция которого велась в эфире телеканала «Россия-24». Сославшись на поручение президента Владимира Путина, он сообщил, что ЗРК, способный перехватывать средства воздушного нападения на расстоянии свыше 250 км и поражать одновременно несколько целей, будет поставлен сирийским вооруженным силам в течение двух недель.

Для обеспечения централизованного управления всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведения мониторинга воздушной обстановки и оперативного целеуказания командные пункты сирийских соединений и воинских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления. Это, как отметил министр, позволит гарантировать «идентификацию всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО».

Кроме того, в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет применено радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации иностранных государств, атакующей объекты на сирийской территории.

Убеждены, что реализация данных мер охладит «горячие головы» и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим. В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой. Сергей Шойгу министр обороны РФ

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Означенные меры напрямую связаны с ЧП, произошедшим 17 сентября с самолетом-разведчиком Ил-20М в акватории Средиземного моря. Когда он осуществлял мониторинг обстановки в провинции Идлиб, четыре израильских истребителя F-16 наносили удар по объектам в провинции Латакия. По версии российских специалистов, представители ВВС Израиля за одну минуту до начала ударов вышли по горячей линии на командование российской группировки войск, не уведомив о координатах нахождения их авиации, но назвав целью своих самолетов объекты на севере Сирии. Однако, как утверждают представители Минобороны РФ, удары в итоге наносились по объектам на западе страны. Российские военные прямо обвинили пилота одного из F-16 в том, что он, ожидая ответного огня сирийской ПВО, «укрылся» за Ил-20М: из-за этого зенитная ракета, выпущенная из комплекса С-200Э, определила российский борт как приоритетную цель.

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Вечером 24 сентября Минобороны вновь отвергло версию израильских военных об их непричастности к крушению российского самолета-разведчика, назвав ее «робкими заявлениями». Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков представил новую презентацию с данными с индикаторов пункта боевого управления российской системы С-400 на авиабазе Хмеймим, которые зафиксировали действия израильских истребителей и полет ракеты сирийского комплекса С-200. По информации ведомства, по состоянию на 22:01:17 три израильских самолета заняли зону дежурства в воздухе на высотах от семи и выше километров.



Один израильский самолет с отметкой в момент трагедии находился на высоте от девяти до 10 км на одном азимуте с российским Ил-20. Был зафиксирован полет ракеты комплекса С-200 в направлении израильского F-16, высота полета ракеты С-200 была выше положения и израильского, и находящегося ниже его российского самолета.

Генерал добавил, что С-400 «увидел», как «ракета, приближаясь к израильскому самолету, резко изменила направление полета и пошла на Ил-20».

Ракета, отметил генерал, попала в Ил-20 в 22 часа 02 минуты 45 секунд. «Израильский F-16, укрывшийся от ракеты за российским Ил-20, остался в районе патрулирования западнее сирийского побережья», — сообщил Игорь Конашенков.

Вопрос поставок Сирии ЗРК С-300 всегда был крайне чувствительным для Израиля: там считали, что, получив эти комплексы, сирийские военные смогут контролировать израильское воздушное пространство.

В 2013 году российские власти были с этим согласны, поэтому ранее подписанный контракт был разорван, а аванс (около $400 млн) был возвращен заказчику.

Впоследствии оставшийся задел по С-300ПМУ-2 в количестве четырех дивизионов был использован для реализации иранского контракта (поставки по нему завершились в 2017 году). Тема поставок С-300 в Сирию вновь появилась на повестке в апреле 2018 года, когда силы западной коалиции во главе с США нанесли массированный ракетный удар по объектам сирийской инфраструктуры. Уже тогда вопрос, лежащий преимущественно в политической плоскости, был практически решен, но скорой поставки С-300 не последовало. По информации источников «Ъ», отсрочка была связана с нежеланием сразу выкладывать весь потенциальный комплекс ответных мер: «Среди российского контингента потерь не было. И поставка С-300 в Сирию в таком контексте только бы накалила обстановку в регионе».

Но теперь ситуация принципиально иная, говорит один из собеседников «Ъ»: 15 российских офицеров погибли из-за действий израильских военных и «без ответа оставлять эту ситуацию просто нельзя».

По неофициальным данным, в течение двух недель в Сирию из России будут доставлены два полковых комплекта ЗРК С-300, которые по согласованию с сирийской стороной будут прикрывать объекты на побережье Сирии, а также контролировать границы с Израилем, Иорданией, Ливаном и Ираком. Собеседник «Ъ», знакомый с ситуацией, уточнил, что количество дивизионов может измениться в зависимости от ситуации: «Поставки начнутся с двух-четырех, а потом, если надо, это количество можно довести до шести-восьми».

Полковник запаса Виктор Мураховский уверен, что в двухнедельный срок вполне реально успеть закрыть воздушное пространство береговой линии Сирии, при условии если брать С-300 из наличия Минобороны РФ: «Комплексы, стоявшие у нас на вооружении, постепенно меняют на С-400 и оставляют на хранении, с которого их как раз можно очень быстро перевезти в арабскую республику». Бывший заместитель главкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев подчеркивает, что создание эшелонированной системы ПВО в Сирии позволит полностью закрыть воздушное пространство, «причем не только от Израиля, но и от Ливана».

Перечисляя ответные меры, Сергей Шойгу подчеркнул, что еще до разрыва контракта на поставку С-300 сирийские военнослужащие успели пройти соответствующие курсы обучения.

Тем не менее полагаться исключительно на уровень подготовки сирийских военных в Минобороны РФ не намерены.

Именно поэтому командные пункты сирийских соединений и воинских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления (разработки концерна ВКО «Алмаз-Антей»). Как рассказывают военные, такой шаг позволит объединить данные, получаемые с радиолокационных станций всех комплексов ПВО (типа «Панцирь», «Оса», «Бук-М2Э», «Квадрат» и С-125). Подобная централизация призвана исключить даже теоретическую возможность поражения российских воздушных средств, добавил один из собеседников «Ъ»: «Для боевой авиации других стран это повод задуматься». Для контроля побережья Сирии, по его данным, будут задействованы средства РЭБ типа «Красуха», которые с 2015 года несут «весьма успешное» боевое дежурство на авиабазе Хмеймим.

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Вечером в Кремле сообщили, что по инициативе израильской стороны состоялся очередной разговор Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху, в ходе которого российский лидер заявил, что принятые решения «адекватны сложившейся ситуации». В свою очередь, пресс-служба израильского премьер-министра цитирует Биньямина Нетаньяху: «Передача передовых вооружений в безответственные руки увеличит риски в регионе». Он также пообещал, что Израиль «продолжит защищать свою безопасность и интересы». Впрочем, он отметил, что в разговоре была достигнута договоренность о продолжении диалога экспертов и координации между военными двух стран.



Решение Москвы ставит Россию и Израиль на грань прямого военного столкновения, считает израильский военный эксперт Андрей Кожинов:

Любые заявления, что поставки С-300 не осложнят отношения с Израилем, оторваны от реальности, для нас это серьезная угроза.

По его мнению, вместе с С-300 сирийцы получат карт-бланш на то, чтобы сбивать израильские самолеты. Они также смогут контролировать воздушное пространство вплоть до израильского международного аэропорта Бен-Гурион. «А это уже потенциальная угроза не только для военных самолетов, но и гражданских», — подчеркнул собеседник. Он добавил, что под прикрытием «российского зонтика» Иран неизбежно активизирует контрабанду оружия в Сирию и Ливан, и Израиль не сможет оставить это без ответа. В то же время он отметил, что в Израиле много лет отрабатывалась система противодействия С-300.

Это не система, которая абсолютно непробиваема для израильских ВВС. Но сам факт поставки опасен. Андрей Кожинов израильский военный эксперт