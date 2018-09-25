Мэттис заявил, что США не принимали решений по базе в Польше

Источник: AP 2018

США не принимали никаких решений о возможности размещения постоянной американской военной базы в Польше, вопрос находится на ранней стадии обсуждения. Об этом заявил журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.

«Сейчас мы оцениваем, в чем именно заключается предложение Польши, каков потенциал того, что нам предлагают», — приводятся слова Мэттиса на сайте Пентагона. «Мы находимся на этапе изучения», — отметил министр. «Мы не принимали никаких решений», — добавил он.

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«Мы пока находимся на ранней стадии, мы работаем вместе и очень ценим предложение со стороны Польши», — подчеркнул Мэттис.

На состоявшейся 18 сентября в Вашингтоне пресс-конференции президент Польши Анджей Дуда призвал власти США направить в республику больше американских войск, что, по его словам, отвечает интересам как США, так и Польши, поскольку способствует укреплению безопасности последней. Дуда рассказал, что во время его переговоров с президентом США Дональдом Трампом они шутили о создании в Польше американской военной базы под названием «Форт Трамп». Ранее Варшава заявила о готовности выделить $2 млрд на создание такой базы. Трамп в тот же день сообщил журналистам, что он «очень серьезно изучает» предложение польского президента.