Мэттис заявил, что США не принимали решений по базе в Польше
ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/ — Глава Пентагона отметил, что сейчас американская сторона оценивает, в чем именно заключается предложение Варшавы и каков его потенциал.
ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/ — Глава Пентагона отметил, что сейчас американская сторона оценивает, в чем именно заключается предложение Варшавы и каков его потенциал.
США не принимали никаких решений о возможности размещения постоянной американской военной базы в Польше, вопрос находится на ранней стадии обсуждения. Об этом заявил журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.
«Сейчас мы оцениваем, в чем именно заключается предложение Польши, каков потенциал того, что нам предлагают», — приводятся слова Мэттиса на сайте Пентагона. «Мы находимся на этапе изучения», — отметил министр. «Мы не принимали никаких решений», — добавил он.
«Мы пока находимся на ранней стадии, мы работаем вместе и очень ценим предложение со стороны Польши», — подчеркнул Мэттис.
На состоявшейся 18 сентября в Вашингтоне
Сейчас в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. военнослужащих. На территории страны размещен и многонациональный батальон НАТО численностью около тысячи военнослужащих.