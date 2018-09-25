Мэттис: США ищут «путь вперед» с КНР в свете всплеска напряженности из-за санкций
ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/ — Глава Пентагона отметил, что мнения о необходимости налаживания отношения с Китаем придерживается и госсекретарь Майкл Помпео.
ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/ — Глава Пентагона отметил, что мнения о необходимости налаживания отношения с Китаем придерживается и госсекретарь Майкл Помпео.
США пытаются найти «путь вперед» в отношениях с Китаем, чтобы преодолеть новый всплеск напряженности в двусторонних связях, вызванный применением Вашингтоном санкций в отношении Пекина. Об этом заявил в понедельник журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.
Мы считаем, что мы действительно должны поддерживать отношения с Китаем. Госсекретарь [США Майкл] Помпео и я придерживаемся одного и того же мнения на этот счет. Так что мы в настоящее время ищем путь вперед.
В свою очередь, сотрудник
В четверг администрация США ввела санкции в отношении управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу за приобретение Пекином у Москвы истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.
Китай в ответ выразил США решительный протест. Министерство обороны Китая подчеркнуло, что «такие действия можно рассматривать как откровенное проявление гегемонизма американской стороны», констатировало, что военно- техническое сотрудничество Москвы и Пекина не нарушает международное право и потребовало «немедленно исправить совершенную ошибку», то есть отменить санкции, пригрозив в противном случае последствиями.
Пекин, в частности, отказался участвовать в симпозиуме в США по вопросам международной безопасности на море. Кроме того, было объявлено об отмене еще одной встречи военачальников, которая
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