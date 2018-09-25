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03:58 (мск), источник: ТАСС

Мэттис: США ищут «путь вперед» с КНР в свете всплеска напряженности из-за санкций

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/ — Глава Пентагона отметил, что мнения о необходимости налаживания отношения с Китаем придерживается и госсекретарь Майкл Помпео.

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Источник: AP 2018

США пытаются найти «путь вперед» в отношениях с Китаем, чтобы преодолеть новый всплеск напряженности в двусторонних связях, вызванный применением Вашингтоном санкций в отношении Пекина. Об этом заявил в понедельник журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.

Мы считаем, что мы действительно должны поддерживать отношения с Китаем. Госсекретарь [США Майкл] Помпео и я придерживаемся одного и того же мнения на этот счет. Так что мы в настоящее время ищем путь вперед.
Джеймс Мэттис
министр обороны США

В свою очередь, сотрудник пресс-службы Пентагона подполковник американских Сухопутных войск Дэвид Истберн подтвердил, что Пекин уведомил Вашингтон об аннулировании планов встречи двух военачальников Китая и США. Эти переговоры должны были провести командующий ВМС Народно- освободительной армии Китая Шэнь Цзиньлун и его американский коллега — начальник штаба ВМС адмирал Джон Ричардсон. «Дополнительной информации [на эту тему] у нас сейчас нет», — сказал Истберн.

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В четверг администрация США ввела санкции в отношении управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу за приобретение Пекином у Москвы истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.

Китай в ответ выразил США решительный протест. Министерство обороны Китая подчеркнуло, что «такие действия можно рассматривать как откровенное проявление гегемонизма американской стороны», констатировало, что военно- техническое сотрудничество Москвы и Пекина не нарушает международное право и потребовало «немедленно исправить совершенную ошибку», то есть отменить санкции, пригрозив в противном случае последствиями.

Со своей стороны МИД объявил об отмене участия Китая в нескольких совместных с США мероприятиях.

Пекин, в частности, отказался участвовать в симпозиуме в США по вопросам международной безопасности на море. Кроме того, было объявлено об отмене еще одной встречи военачальников, которая 25—27 сентября должна была состояться в столице КНР.

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