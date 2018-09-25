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05:43 (мск), источник: Известия

Лондон предоставит убежище «Белым каскам» из Сирии

Британские власти готовы принять представителей неправительственной добровольческой организации «Белые каски» и их семьи в рамках программы переселения граждан Сирии в уязвимом положении. Об этом заявили в МИД Великобритании.

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Источник: Reuters

«Добровольцы “Белых касок” спасли жизни тысячам невинных гражданских лиц в ходе сирийского конфликта и понесли страшные потери», — отметил глава МВД Саджид Джавид. Он выразил гордость тем, что Лондон будет заниматься переселением «отважных людей и их семей, дав им возможность выстроить свои жизни заново».

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«Белые каски» — организация, действующая на территории Сирии. По словам активистов, они преследуют гуманитарные цели. По данным российских военных, «Белые каски» причастны к организации различного рода провокаций, направленных против действующих властей арабской республики во главе с Башаром Асадом.

8 сентября представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о сходке террористов в Идлибе с участием местных координаторов «Белых касок». В ходе встречи, по версии российского ведомства, был утвержден сценарий провокации с использованием химоружия, которая якобы должна состояться вечером следующего дня в Идлибе. В этот же день ВВС США обстреляли населенный пункт Хаджин фосфорными боеприпасами, что вызвало мощные пожары.

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