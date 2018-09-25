Лондон предоставит убежище «Белым каскам» из Сирии

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«Добровольцы “Белых касок” спасли жизни тысячам невинных гражданских лиц в ходе сирийского конфликта и понесли страшные потери», — отметил глава МВД Саджид Джавид. Он выразил гордость тем, что Лондон будет заниматься переселением «отважных людей и их семей, дав им возможность выстроить свои жизни заново».

«Белые каски» — организация, действующая на территории Сирии. По словам активистов, они преследуют гуманитарные цели. По данным российских военных, «Белые каски» причастны к организации различного рода провокаций, направленных против действующих властей арабской республики во главе с Башаром Асадом.