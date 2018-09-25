Евросоюз создаст механизм для обхода санкций США против Ирана

Источник: Reuters

«Участники приветствовали тактические предложения по поддержанию и сохранению каналов оплаты, в частности инициативу по созданию специального механизма, чтобы облегчить платежи, связанные с экспортом Ирана, включая нефть, и импорта», — говорится в заявлении, которое зачитали глава европейской дипломатии Федерика Могерини и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф.

Как пояснила Могерини, для проведения финансовых транзакций с Ираном страны-члены ЕС создадут юридическое лицо.

Это позволит европейским компаниям работать с Ираном в соответствии с европейскими законами, он также будет открыт для других участников. Федерика Могерини глава европейской дипломатии

Она подчеркнула, что решение по созданию такого механизма уже принято.

Участники встречи также выступили за создание безопасных и законных способов финансовых расчетов с Ираном, и за сохранение экспорта иранской нефти, газового конденсата и нефтепродуктов из этой страны.

Читайте также Баррель за 100: что ждет нефтяной рынок

Кроме того, главы МИД, участвующие во встрече, подтвердили необходимость защиты компаний, ведущих бизнес с Ираном. «Участники признали, что Иран продолжает полностью и эффективно выполнять его ядерные обязательства (в рамках сделки), как это было подтверждено 12 отчетами МАГАТЭ», — сказала Могерини, отметив, что страны «пятерки» продолжат поддерживать модернизацию реактора Арак и перепрофилирование объекта в Фордо.

Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, Соединенных Штатов и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае о выходе из соглашения с Ираном и решил восстановить всех санкций против Тегерана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Исламской республикой. Остальные члены «шестерки» раскритиковали этот шаг Вашингтона.

Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США восстановили часть санкций против Ирана 7 августа. Более существенные ограничения, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Исламской республикой.