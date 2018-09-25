«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах

Источник: РИА "Новости"

«Они перешли через красную линию, по сути, стали внесистемной оппозицией и могут теперь разделить ее судьбу», — сказал один из собеседников издания, близкий к администрации президента.

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Он привел в пример ситуацию с кандидатом от ЛДПР на хабаровских выборах Сергеем Фургалом. Сначала он «обещал не вести кампанию», но потом фактически отказался от предложения действующего губернатора Вячеслава Шпорта стать вице-губернатором и, в итоге, выиграл выборы. «Выборы показали, что они (ЛДПР И КПРФ. — “Ъ”) недоговороспособны. Они считают, что вдвоем спасутся, потому и заявили о коалиции», — отметил источник «Ведомостей».

По его словам, в качестве возможных ответных мер Кремль может отказать КПРФ и ЛДПР в помощи при прохождении муниципального фильтра на следующих выборах, не согласовывать им регионы под выборы. Кроме того, встреча с президентом Владимиром Путиным, о проведении которой просили лидеры КПРФ и ЛДПР, вряд ли теперь пройдет в ближайшее время.

По информации газеты, во Владимирской области и Хабаровском крае все было подготовлено для того, чтобы на втором этапе голосования обеспечить победу кандидатам от «Единой России». «Но когда начался подсчет и увидели, какой разрыв, то решили оставить все как есть, чтобы не повторялась ситуация в Приморье», — отметил собеседник издания.

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Напомним, врио главы Приморского края Андрей Тарасенко («Единая Россия») обошел во втором туре коммуниста Андрея Ищенко на 1,49%, хотя последний лидировал всю ночь подсчета голосов. Господин Ищенко результаты не признал и призвал сторонников выходить на акции протеста. Позже Избирком Приморского края по рекомендации ЦИКа отменил результаты второго тура выборов губернатора из-за нарушений на избирательных участках.

Во Владимирской области и Хабаровском крае во втором туре выборов выиграли кандидаты от ЛДПР. Во Владимирской области Владимир Сипягин обошел действующего губернатора Светлану Орлову («Единая Россия»). В Хабаровском крае Сергей Фургал получил больше голосов, чем глава края Вячеслав Шпорт («Единая Россия»). После этого в КПРФ и ЛДПР заявили, что сформируют коалицию в Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае.