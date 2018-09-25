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09:51 (мск), источник: Известия

Китай предложил России объединить усилия против санкций США

Совместные усилия Китая и России способны преодолеть негативные последствия санкционного давления Вашингтона. Такое мнение выразил заместитель министра коммерции КНР Фу Цзыин.

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Источник: РИА "Новости"

По словам Цзыина, Россия и Китай создали все необходимые условия для успешного сотрудничества.

«Экономики двух стран взаимовыгодно дополняют друг друга. В связи с этим мы путем обоюдных усилий способны преодолеть возникшие трудности», — подчеркнул он.

В июле США установили пошлины в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объемом поставок на $34 млрд в год. Пекин на это ответил зеркально.

В августе Вашингтон ввел новые ограничения на китайские товары объемом $16 млрд, на что власти КНР ответили тем же. В сентябре американская администрация объявила о введении новых тарифов, которые начали действовать с 24 сентября.

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