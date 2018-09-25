Замок и отмычка. Израиль готов противостоять С-300 в Сирии

Источник: РИА "Новости"

В начале октября Россия передаст Сирийской Арабской Республике (САР) зенитно-ракетный комплекс С-300. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, этот шаг «охладит горячие головы» в регионе и удержит их от «необдуманных поступков».

Министр не уточнил, кого он имеет в виду, но полный список мер, которые будут приняты после гибели фоторазведчика Ил-20, заставит призадуматься кого угодно. Например, в прилегающей к Сирии акватории Средиземного моря системами радио-электронной борьбы (РЭБ) будет подавляться спутниковая навигация, радиолокационные системы и связь.

Несостоявшийся компромисс

Российские зенитно-ракетные комплексы должны были появиться в Сирии еще в начале десятилетия, соответствующий контракт был подписан в 2010 году. Но год спустя в САР вспыхнула гражданская война, были введены санкции ООН. Не найдя другого покупателя на ЗРК, Россия объявила об утилизации уже готовых комплексов. Полученные деньги — $400 млн — пришлось вернуть Сирии.

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Долгое время «Фавориты» (другое название С-300) были предметом закулисных переговоров между Россией и Израилем. По словами бывшего министра обороны еврейского государства Моше Яалона, Москва «получала сигналы» о нежелательности их поставок в САР и шла навстречу.

Израиль, со своей стороны, старался сглаживать углы сирийского кризиса: глава правительства Биньямин Нетаньяху заявлял «об отсутствии проблем» с Башаром Асадом; действовал режим максимального благоприятствования российской группировке. «Русским даже не нужно координировать с нами свои действия… Они и мы умеем опознавать самолеты друг друга», — цитируют РИА Новости неназванного собеседника, участвовавшего в выработке механизма взаимодействия двух стран. Для сравнения: американские летчики в это время жаловались, что русские в небе Сирии ведут себя «как футбольные фанаты», совершают опасные маневры вблизи самолетов НАТО и не отвечают на запросы. «Мы даже не знаем, видят они нас или нет», — приводит The Wall Street Journal жалобу американского пилота.

Гибель Ил-20, в которой Минобороны России обвинил Израиль, подорвала доверительные отношения между странами. Согласно данным министерства, израильская сторона сознательно ввела российских военных в заблуждение относительно района удара и предупредила о начале операции всего за минуту. В результате под огнем сирийских ПВО оказался российский самолет, не успевший покинуть опасную зону, погибло 15 военнослужащих.

Трагедия высветила и без того очевидный, в общем-то, факт: у двух стран различные интересы в Сирии.

С военной точки зрения Израиль поступил разумно: в 2017 году США заблаговременно предупредили Россию об атаке сирийской авиабазы — в результате «Томагавки» разнесли пустые ангары. Не обладая возможностями США и учитывая возросшую опасность со стороны ПВО Сирии — 26 февраля израильский F-16 был сбит ракетой С-200, израильские военные могли посчитать, что хорошие манеры по отношению к главному союзнику САР обходятся слишком дорого.

«Мы боремся с террористами, которые представляют угрозу не только для нашей страны, но и в целом для мирового сообщества. А израильтяне борются с иранскими подразделениями, при этом нанося удары по объектам сирийской инфраструктуры, что недопустимо», — заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Похоже, российское руководство пришло к выводу, что при сохранении конфликта интересов повторения трагедии не избежать: Швыткин предложил полностью «закрыть небо» для ВВС Израиля над зонами, где могут находится российские военнослужащие.

Готовность к удару

Передача сирийской армии С-300 «подведет черту под наглым поведением Израиля» — считает посол Сирии в России Рияд Хаддад. Неизвестно, сколько «Фаворитов» отправится в САР — расторгнутый контракт 2010 года подразумевал поставку четырех дивизионов, но их появление в любом случае изменит баланс сил в регионе. Основу войск ПВО Сирии составляют комплексы С-200, С-125, С-75, а также самоходные установки «Квадрат», «Бук» и «Оса-АКМ». Сами по себе устаревшие, они работают под управлением систем сбора, обработки и передачи данных начала 80-х годов — боевые возможности этой архитектуры изучены Израилем едва ли не досконально.

Появление С-300, способного поражать любые цели — от самолетов и вертолетов до аэробаллистических и крылатых ракет на всех высотах боевого применения и в условиях радиоэлектронного противодействия, сделает неприменимой отточенную израильтянами тактику прорыва сирийской ПВО.

Кроме того, Россия поставит автоматизированные комплексы управления для командных пунктов — это значительно повысит эффективность старых советских систем. Преодоление такой комплексной обороны потребует колоссальных затрат и почти неизбежно повлечет потери со стороны атакующих.

Неприятный факт однако не станет сюрпризом: в марте министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявлял, что Израиль «принципиально не против» поставок С-300, но «если система будут вести по нам огонь, то мы ответим таким же огнем».

Так как угрозе появления «Фаворитов» в Сирии не один год, у Израиля было время продумать меры противодействия, тем более что в 2017 году комплекс С-300 встал на боевое дежурство в Иране.

В 2015 году агентство Reuters опубликовало материал в котором говорилось, что Греция — единственная страна НАТО, имеющая на вооружении С-300, — позволила израильским летчикам протестировать систему и отработать способы ее обмана. А в марте текущего года кувейтское издание «Аль-Джарида» сообщило, что пара израильских F-35 смогла проникнуть на территорию Сирии, а затем в воздушное пространство Ирана — и остаться незамеченной.

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Подобные сообщения могут быть дезинформацией, тем более Генштаб Греции опроверг «тест-драйв» С-300. Но к заявлению Либермана следует относится всерьез: американские истребители пятого поколения F-35, которые Израиль активно «обкатывает» в боевых миссиях, созданы как раз для прорыва противовоздушной обороны — «такой ПВО как, например, российская С-300», отмечает Jerusalem Post. Военно-воздушные силы страны не раз доказывали способность осуществлять сложнейшие операции: в 1981 году они смогли разгромить самую современную на тот момент систему ПВО Сирии, дислоцированную в Ливане.

Рост напряженности

По мнению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, поставка С-300 станет «крупной ошибкой» для России и приведет к «значительной эскалации напряженности» в регионе. С последним сложно не согласиться: с появлением «Триумфатора» участники сирийского конфликта, сегодня противодействующие друг другу как будто вполсилы, будут вынуждены изменить свое поведение.

Международная коалиция вежливо предупреждает Россию об очередном ракетном ударе по Сирии только лишь потому, что военные уверены: существующая ПВО «Томагавки» не перехватит. Россия игнорирует уничтожение Израилем очередной батареи С-200, подразумевая тем самым, что в ее арсеналах есть кое-что посущественнее, и «закрыть небо» возможно в любой момент.

С появлением «Триумфатора» риски участников конфликта возрастают: налеты на иранские подразделения в Сирии станут экстремально опасными для ВВС Израиля. Потеря С-300 по каким-либо причинам нанесет России совершенно неприемлемый репутационный урон.