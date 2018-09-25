Новый губернатор Владимирской области посоветовал Орловой покинуть регион

Источник: РИА "Новости"

«У Светланы Юрьевны Орловой, во-первых, историческая родина находится в другом месте, и я думаю, она принесет пользу на благо страны на территории другого субъекта Российской Федерации исходя из непростой моральной обстановки, которую она испытывает, заканчивая свою деятельность губернатором. И я думаю, что это будет правильное решение с ее стороны», — заявил Сипягин в интервью РБК. Он также посочувствовал Орловой: «ей как человеку не просто».

По словам Сипягина, за время проведения избирательной кампании он не общался с Орловой.

После официальной церемонии вступления в должность, он пообещал провести тотальную ревизию.

«Когда происходит передача полномочий где бы это ни было, в любом случае делается инвентаризация, я бы назвал это аудитом», — сказал он. «Я уже знаю, каким образом надо области развиваться в той или иной сфере, потому что работает профессиональная команда», — добавил он.

Читайте также «Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах

Избранный губернатор отверг обвинения в том, что он может быть техническим кандидатом, который изначально согласован со штабом Орловой. «Вы видели мои дебаты, похоже это на технического кандидата? Никаких переговоров [с властями] не велось, насколько я знаю, у лидера партии также эти переговоры отсутствовали», — заявил Сипягин.

Орлова 24 сентября признала результаты второго тура выборов. «Выбор народа. Выборы состоялись. Они так приняли решение», — говорила она.