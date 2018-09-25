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12:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль назвал безосновательными сообщения о планах наказать КПРФ и ЛДПР

Информация о планах Кремля наказать КПРФ и ЛДПР за их высокие результаты на региональных выборах безосновательна, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Источник: AP 2018

«Они (публикации в СМИ.— “Ъ”) не имеют под собой оснований, абсолютно», — сказал он.

Отвечая на вопрос «Ъ FM» о том, справятся ли победившие на выборах кандидаты от КПРФ и ЛДПР, господин Песков заявил, что избранным губернаторам предстоит «сдать серьезный экзамен» перед теми, кто за них голосовал. «Люди отдали свои голоса именно за этих кандидатов… Им предстоит оправдать надежды, которые эти люди возложили на них. И, в свою очередь, конечно, людям предстоит почувствовать ответственность за те голоса, которые они отдали за этих кандидатов. То есть это обоюдный процесс. Но, безусловно, предстоит очень серьезная, большая работа», — пояснил Дмитрий Песков.

Это все это будет — как это обычно происходит — в тесной координации с федеральным центром. Но здесь, конечно, с регионального угла работа предстоит огромная.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ
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Он добавил, что «нельзя по характеру губернаторов подходить к тому или иному руководителю региона». «Все руководители региона, у них есть определенный круг полномочий, круг обязанностей, есть вопросы из сферы жизни людей, экономики региона, за которые они отвечают. В данном случае один регион не отличается от другого», — сказал представитель Кремля.

Ранее газета «Ведомости» сообщила о намерении Кремля наказать КПРФ и ЛДПР за высокие результаты на губернаторских выборах в Хабаровском и Приморском краях и во Владимирской области. По словам источников издания, в качестве возможных ответных мер Кремль может отказать КПРФ и ЛДПР в помощи при прохождении муниципального фильтра на следующих выборах, а также не согласовывать им регионы под выборы. Геннадий Зюганов заявил, что ссориться с КПРФ могут «только провокаторы».

Об итогах второго тура выборов во Владимирской области и Хабаровском крае — в публикации «Ъ» «Далеко идущие выборы».

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