Сообщения о «наказании» КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокацией

Источник: Reuters

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU — Сообщения о том, что КПРФ и ЛДПР будут «наказаны» за результаты губернаторских выборов являются фейком и носят провокационный характер, сказал «Интерфаксу» источник, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента.

«Мы можем согласиться с оценками лидера КПРФ Геннадия Зюганова о том, что подобного рода фейки могут распространять только провокаторы», — сказал источник, близкий к администрации президента.

По его словам, кандидаты от КПРФ и ЛДПР относятся к системной оппозиции и строго придерживались всех правил ведения предвыборных кампаний.

«ЛДПР и КПРФ системно играли по правилам в течение этой кампании и помогли выпустить пар», — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что все эти претенденты на губернаторские посты прошли так называемый муниципальный фильтр.

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Газета «Ведомости» со ссылкой на источник сообщила, что «в качестве возможных ответных мер КПРФ и ЛДПР могут отказать в помощи при прохождении муниципального фильтра на следующих выборах, не согласовывать им регионы под выборы». Издание со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, утверждало, что ЛДПР и КПРФ «перешли через красную линию, по сути, стали внесистемной оппозицией и могут теперь разделить ее судьбу».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти сообщения безосновательными. «Они (публикации) не имеют под собой оснований. Абсолютно», — сказал Песков журналистам.