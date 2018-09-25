Сообщения о «наказании» КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокацией
Ранее «Ведомости» писали, что эти партии, с точки зрения администрации президента, перешли красную черту и могут разделить судьбу внесистемной оппозиции.
Ранее «Ведомости» писали, что эти партии, с точки зрения администрации президента, перешли красную черту и могут разделить судьбу внесистемной оппозиции.
Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU — Сообщения о том, что КПРФ и ЛДПР будут «наказаны» за результаты губернаторских выборов являются фейком и носят провокационный характер, сказал «Интерфаксу» источник, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента.
«Мы можем согласиться с оценками лидера КПРФ Геннадия Зюганова о том, что подобного рода фейки могут распространять только провокаторы», — сказал источник, близкий к администрации президента.
По его словам, кандидаты от КПРФ и ЛДПР относятся к системной оппозиции и строго придерживались всех правил ведения предвыборных кампаний.
Газета «Ведомости» со ссылкой на источник сообщила, что «в качестве возможных ответных мер КПРФ и ЛДПР могут отказать в помощи при прохождении муниципального фильтра на следующих выборах, не согласовывать им регионы под выборы». Издание со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, утверждало, что ЛДПР и КПРФ «перешли через красную линию, по сути, стали внесистемной оппозицией и могут теперь разделить ее судьбу».
Ранее
В понедельник 24 сентября Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский объявили, что их партии договорились о формировании коалиционных правительств в регионах, где недавно прошли выборы и представители «Единой России» не одержали победу: в Хабаровском крае, Хакасии, Владимирской области.