Израильская армия продолжит операции в Сирии

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Кабинет обсудил ситуацию, сложившуюся в связи с осложнением отношений с Россией, последовавшим за катастрофой Ил-20 ВКС РФ, который был на прошлой неделе сбит сирийской ПВО при отражении израильского авианалета на цель в районе Латакии.

С осени 2015 года между Россией и Израилем действует механизм коммуникаций, который призван оградить их от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии, где израильтяне регулярно атакуют объекты военного присутствия Ирана и его сателлитов.

Инцидент с Ил-20

Российский Ил-20 был сбит 17 сентября, когда возвращался на базу Хмеймим. В это же время четыре израильских F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.

По данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военных.

При этом Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции. Шойгу заявил, что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. Поле этого Россия объявила, что поставит Дамаску комплекс С-300, чтобы обезопасить российских военных в Сирии.