Участники Генассамблеи ООН встретили смехом речь Трампа
ООН, 25 сен — РИА Новости. Зал встретил смехом начало выступления президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН, Трамп признался, что «не ожидал такой реакции».
ООН, 25 сен — РИА Новости. Зал встретил смехом начало выступления президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН, Трамп признался, что «не ожидал такой реакции».
Лидер США начал свою речь рассказом о том, как обстоят дела в США после его прихода в Белый дом. Традиционно он заявил, что «меньше чем за два года» достиг большего, чем его предшественники в аналогичное время. Зал встретил его слова смехом.
«Не ожидал такой реакции, но это нормально», — несколько смутился Трамп, продолжив рассказывать о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах.
При этом Трамп опоздал на собственное выступление — он должен был выступать вторым после президента Бразилии, но в результате на трибуну пригласили главу Эквадора Ленина Морено.
Давление на Иран продолжится
В своей речи Трамп пообещал усиливать санкции против Ирана и после ранее анонсированного пакета мер, который вступит в силу 5 ноября.
Он подчеркнул, что экономическое давление на Иран, который Вашингтон считает «спонсором терроризма», будет продолжено. Трамп обвинил руководство страны в коррупции и призвал мировое сообщество поддержать народ Ирана.
Также Трамп увязал действия Ирана с разрешением сирийского кризиса.
США стремятся Тегеран от возможностей продавать свою нефть, подчеркнул президент США.
«Мы работаем со странами, которые импортируют иранскую нефть, чтобы прекратить эти поставки», — сказал Трамп.
Критика мировой торговли и ОПЕК
Говоря о ситуации в международной торговле, Трамп заявил, что она нуждается в изменениях.
По его словам, США хотят видеть торговлю «честной», поэтому работают над устранением дисбаланса и пересматривают соглашения с рядом стран.
Также американский лидер раскритиковал ОПЕК.
«Мы защищаем многие из этих государств ни за что, а потом они пользуются этим, вводя для нас высокие цены на нефть. Это нехорошо», — добавил Трамп.