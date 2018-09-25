Участники Генассамблеи ООН встретили смехом речь Трампа

Источник: Reuters

Лидер США начал свою речь рассказом о том, как обстоят дела в США после его прихода в Белый дом. Традиционно он заявил, что «меньше чем за два года» достиг большего, чем его предшественники в аналогичное время. Зал встретил его слова смехом.

«Не ожидал такой реакции, но это нормально», — несколько смутился Трамп, продолжив рассказывать о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах.

При этом Трамп опоздал на собственное выступление — он должен был выступать вторым после президента Бразилии, но в результате на трибуну пригласили главу Эквадора Ленина Морено.

Читайте также Евросоюз создаст механизм для обхода санкций США против Ирана

Давление на Иран продолжится

В своей речи Трамп пообещал усиливать санкции против Ирана и после ранее анонсированного пакета мер, который вступит в силу 5 ноября.

Он подчеркнул, что экономическое давление на Иран, который Вашингтон считает «спонсором терроризма», будет продолжено. Трамп обвинил руководство страны в коррупции и призвал мировое сообщество поддержать народ Ирана.

Также Трамп увязал действия Ирана с разрешением сирийского кризиса.

По его словам, любое решение конфликта в арабской республике должно включать в себя стратегию по отношению к Тегерану, который, по словам американского лидера, поддерживает и финансирует конфликт.

США стремятся Тегеран от возможностей продавать свою нефть, подчеркнул президент США.

Читайте также Китай предложил России объединить усилия против санкций США

«Мы работаем со странами, которые импортируют иранскую нефть, чтобы прекратить эти поставки», — сказал Трамп.

Критика мировой торговли и ОПЕК

Говоря о ситуации в международной торговле, Трамп заявил, что она нуждается в изменениях.

По его словам, США хотят видеть торговлю «честной», поэтому работают над устранением дисбаланса и пересматривают соглашения с рядом стран.

Также американский лидер раскритиковал ОПЕК.

Он уверен, что страны-члены этой организации «обкрадывают остальной мир», и это не должно никому нравиться.