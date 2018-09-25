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18:48 (мск), источник: РИА Новости

Участники Генассамблеи ООН встретили смехом речь Трампа

ООН, 25 сен — РИА Новости. Зал встретил смехом начало выступления президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН, Трамп признался, что «не ожидал такой реакции».

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Источник: Reuters

Лидер США начал свою речь рассказом о том, как обстоят дела в США после его прихода в Белый дом. Традиционно он заявил, что «меньше чем за два года» достиг большего, чем его предшественники в аналогичное время. Зал встретил его слова смехом.

«Не ожидал такой реакции, но это нормально», — несколько смутился Трамп, продолжив рассказывать о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах.

При этом Трамп опоздал на собственное выступление — он должен был выступать вторым после президента Бразилии, но в результате на трибуну пригласили главу Эквадора Ленина Морено.

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Давление на Иран продолжится

В своей речи Трамп пообещал усиливать санкции против Ирана и после ранее анонсированного пакета мер, который вступит в силу 5 ноября.

Он подчеркнул, что экономическое давление на Иран, который Вашингтон считает «спонсором терроризма», будет продолжено. Трамп обвинил руководство страны в коррупции и призвал мировое сообщество поддержать народ Ирана.

Также Трамп увязал действия Ирана с разрешением сирийского кризиса.

По его словам, любое решение конфликта в арабской республике должно включать в себя стратегию по отношению к Тегерану, который, по словам американского лидера, поддерживает и финансирует конфликт.

США стремятся Тегеран от возможностей продавать свою нефть, подчеркнул президент США.

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«Мы работаем со странами, которые импортируют иранскую нефть, чтобы прекратить эти поставки», — сказал Трамп.

Критика мировой торговли и ОПЕК

Говоря о ситуации в международной торговле, Трамп заявил, что она нуждается в изменениях.

По его словам, США хотят видеть торговлю «честной», поэтому работают над устранением дисбаланса и пересматривают соглашения с рядом стран.

Также американский лидер раскритиковал ОПЕК.

Он уверен, что страны-члены этой организации «обкрадывают остальной мир», и это не должно никому нравиться.

«Мы защищаем многие из этих государств ни за что, а потом они пользуются этим, вводя для нас высокие цены на нефть. Это нехорошо», — добавил Трамп.

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