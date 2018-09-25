Не дворцы, а офисы. Глава ПФР ответил депутатам на вопрос о зданиях фонда

Источник: РИА "Новости"

Не дворцы, а обычные офисы. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов ответил депутатам Госдумы на вопрос о зданиях, в которых расположены отделения фонда. По словам чиновника, эти объекты переданы под офисы Пенсионного фонда и используются только для обслуживания граждан.

Ранее «дворцы» ПФР раскритиковал и президент России Владимир Путин, заметивший недовольство населения. Во время выступления Дроздова в Госдуме, депутат от ЛДПР Виталий Пашин спросил: «Почему вы пытаетесь сэкономить на гражданах, а на своих территориальных отделениях — нет?».

Не совсем понятно, для чего отделения пенсионных фондов регионов располагаются в необоснованно шикарных зданиях. Наши граждане прозвали их «пенсионными дворцами». Уверен, что на содержание и строительство таких помещений тратится большое количество денежных средств из бюджета. Какая разница, где считать пенсию? Для этого подойдет и обычное здание. Почему вы пытаетесь сэкономить на гражданах, а на своих территориальных отделениях — нет? Виталий Пашин депутат Госдумы от ЛДПР

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов: «Во-первых, насчет дворцов я хотел сказать, что они все построены по нормативам, и просто нужно зайти внутрь — это обычные офисы. Действительно, у нас есть несколько зданий, построенных где-то десять лет назад, находящихся на центральных улицах больших городов. Они принадлежат Росимуществу, нам переданы в оперативное управление. В данном случае они используются тоже как рабочие офисы. В 2015 году мы утвердили типовые проекты с Росминстроем. Все наши клиентские службы и то, что используется для приема граждан, ремонтируется или строится только по этим типовым проектам. При этом предусматривается доступная среда, все необходимые меры противопожарной безопасности.».

Поэтому, что касается облика зданий, то этот вопрос полностью решен. Что касается средств, которые мы использовали на это, то неоднократные проверки показали, что эти средства использовались в соответствии с нормативами.

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«В настоящее время я хотел бы сказать, что мы практически не ведем никакого строительства, а в основном, за исключением Крыма, там, где необходимо организовать доступную среду или приличные условия для приема наших граждан. В среднем на всю программу приведения зданий в порядок мы тратим чуть менее миллиарда рублей на все про все».