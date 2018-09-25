США объявили о введении санкций против 12 российских организаций
Они связаны с российскими военными программами и хакерами, утверждает американское министерство торговли.
Они связаны с российскими военными программами и хакерами, утверждает американское министерство торговли.
Министерство торговли США введет санкции против 12 российских организаций, а также организаций из Ирана, Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратов и Сингапура, сообщается на сайте Федерального реестра (Federal Register) — официального журнала американского правительства, в котором публикуются нормативные акты. Планируется, что документ будет официально обнародован 26 сентября и вступит в силу.
Под ограничения попали, в частности, компания «Аэрокомпозит» (Ульяновск), компания «Дайвтехносервис» (Санкт-Петербург),
Как отмечается в сообщении, определено, что эти компании действуют или могут действовать «против национальной безопасности и интересов международной политики США».
Также санкции вводятся против компании Nilco Group в Москве, Белоруссии и Иране. Все они оказывали «материальную поддержку» иранской ракетной программе.
Эти организации включены в санкционный список Бюро промышленности и безопасности (BIS), структуры министерства торговли США. При получении в этом ведомстве лицензии на экспорт или передачу этим организациям американских товаров или оборудования будет действовать «презумпция отказа», т.е. в выдаче таких товаров и оборудования будет, скорее всего, отказано.