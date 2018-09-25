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19:19 (мск), источник: RTVi

Полиция Швейцарии заподозрила Романа Абрамовича в связях с криминалом и назвала опасным его пребывание в стране

Федеральное ведомство уголовной полиции Швейцарии (Fedpol) считает пребывание в стране российского миллиардера Романа Абрамовича опасным для ее общества и репутации. Об этом 25 сентября написала газета Tages-Anzeiger.

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Источник: РИА "Новости"

Fedpol подозревает Абрамовича в связях с преступными организациями и отмывании денег. В полиции не уточнили, на основании каких данных подозревают российского миллиардера.

В июле 2016 года Абрамович подал ходатайство о виде на жительство в кантоне Вале в Швейцарии. Миграционные власти страны запросили мнение Fedpol. Тогда в Федеральном ведомстве и заявили, что российский миллиардер может нанести репутационный ущерб для Швейцарии.

Абрамович не хотел, чтобы пресса публиковала эти подробности, поэтому он подал судебный иск против холдинга Tamedia, и в частности, изданий Tages-Anzeiger и Der Bund. Судебные разбирательства заняли несколько месяцев и дошли Федерального суда в Лозанне, который отказался рассматривать это дело. Поэтому журналисты смогли выложить эту информацию в открытый доступ только сейчас.

Адвокат миллиардера Дэниел Гласл заявил RTVI, что они разочарованы публикацией конфиденциальной информации об Абрамовиче. Гласл добавил, что они подадут жалобу в полицию Швейцарии против ответственных за распространение конфиденциальной информации. Он добавил, что «любые предположения о том, что Абрамович может быть связан с криминалом — абсолютная ложь».

По словам Гласла, Fedpol не предоставил им никаких данных, которые бы подтверждали связь Абрамовича с преступными организациями или отмыванием денег. Адвокат уточнил, что полиция не смогла доказать какую-либо связь миллиардера с криминалом.

В 2003 году Абрамович купил футбольный клуб «Челси». С начала 2000-х он жил в Лондоне. После отравления бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, Абрамович отозвал заявку на продление визы в Великобритании и получил израильское гражданство.

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