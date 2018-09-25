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19:39 (мск), источник: РИА Новости

Сипягин не выгонял Орлову из региона, заявили в ЛДПР

Слова избранного губернатором Владимирской области Владимира Сипягина об экс-главе региона Светлане Орловой неверно истолковали: ей нужно покинуть регион, если она хочет работать во властных структурах, если нет — пусть остаётся, пояснил вице-спикер ГД от ЛДПР Игорь Лебедев.

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Источник: РИА Новости

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Ранее Сипягин заявил, что не намерен предлагать экс-губернатору региона Светлане Орловой работу в своей команде. В комментарии РБК он напомнил, что Орлова родом из другого региона, и сказал, что, по его мнению, она принесет пользу на благо страны на территории другого региона. СМИ расценили это как рекомендацию Орловой уехать из области.

«Я не вижу в этом высказывании ничего страшного. Орлова у нас где родилась? Что ей делать тогда во Владимирской области? Если у нее есть там, где жить, если у нее там семья, если у нее там хобби какое-то — пусть живёт на здоровье, никто не собирается ее выгонять», — сказал Лебедев РИА Новости.

Политик пояснил, что Сипягин, по его мнению, говорил о том, что Орлова не должна оставаться во властных структурах региона.

Вот в этом отношении, я думаю, он имел в виду. А чисто по-человечески, она же ещё женщина, которая способна работать и хочет работать, поэтому пусть едет куда-нибудь, где сможет найти применение своим силам.
Игорь Лебедев
вице-спикер ГД от ЛДПР

Второй тур выборов губернатора Владимирской области прошел в воскресенье. После подсчета 100% протоколов кандидат от ЛДПР Сипягин набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением «Единой России» действующий губернатор Орлова — 37,46%. Явка избирателей составила 38,29%, что оказалось выше показателей первого тура голосования, на котором явка была 32,96%

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