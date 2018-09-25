Сипягин не выгонял Орлову из региона, заявили в ЛДПР
Слова избранного губернатором Владимирской области Владимира Сипягина об
Слова избранного губернатором Владимирской области Владимира Сипягина об
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Ранее Сипягин заявил, что не намерен предлагать
«Я не вижу в этом высказывании ничего страшного. Орлова у нас где родилась? Что ей делать тогда во Владимирской области? Если у нее есть там, где жить, если у нее там семья, если у нее там хобби
Политик пояснил, что Сипягин, по его мнению, говорил о том, что Орлова не должна оставаться во властных структурах региона.
Вот в этом отношении, я думаю, он имел в виду. А чисто
по-человечески,она же ещё женщина, которая способна работать и хочет работать, поэтому пусть едет куда-нибудь,где сможет найти применение своим силам.
Второй тур выборов губернатора Владимирской области прошел в воскресенье. После подсчета 100% протоколов кандидат от ЛДПР Сипягин набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением «Единой России» действующий губернатор Орлова — 37,46%. Явка избирателей составила 38,29%, что оказалось выше показателей первого тура голосования, на котором явка была 32,96%