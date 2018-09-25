Трамп: Вашингтон будет оказывать помощь только друзьям США

Глава Белого дома утверждал, что, когда речь заходит об иностранной помощи, США предоставляют ее в наибольшем объеме. «Но мало кто дает что-то нам», — сказал он.

По словам Трампа, США намерены выяснить, совпадают ли с американскими интересы тех стран, которым помогает Вашингтон. «Отныне мы будем предоставлять иностранную помощь только тем, кто уважает нас и <…> является нашим другом», — подчеркнул американский лидер.

Он также в очередной раз отметил, что, как рассчитывают США, другие государства будут делать справедливые взносы на оборонные нужды, не перекладывая основную часть расходов на Вашингтон. Трамп напомнил, что США теперь не будут покрывать более 25% бюджета миротворческих операций ООН. Ранее эта цифра составляла для Вашингтона 28,5%.