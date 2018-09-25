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22:08 (мск), источник: ТАСС

Трамп: Вашингтон будет оказывать помощь только друзьям США

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Вашингтон отныне намерен оказывать помощь только тем странам, которые являются друзьями США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая во вторник на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Глава Белого дома утверждал, что, когда речь заходит об иностранной помощи, США предоставляют ее в наибольшем объеме. «Но мало кто дает что-то нам», — сказал он.

По словам Трампа, США намерены выяснить, совпадают ли с американскими интересы тех стран, которым помогает Вашингтон. «Отныне мы будем предоставлять иностранную помощь только тем, кто уважает нас и <…> является нашим другом», — подчеркнул американский лидер.

Он также в очередной раз отметил, что, как рассчитывают США, другие государства будут делать справедливые взносы на оборонные нужды, не перекладывая основную часть расходов на Вашингтон. Трамп напомнил, что США теперь не будут покрывать более 25% бюджета миротворческих операций ООН. Ранее эта цифра составляла для Вашингтона 28,5%.

В сентябре прошлого года США инициировали сокращение бюджета ООН на 2018−2019 годы. В декабре Генассамблея ООН урезала бюджет организации до $5,39 млрд. Это на $166 млн меньше, чем в предыдущий двухлетний период. Таким образом, взнос США уменьшился на $19,4 млн (до $591,4 млн).

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