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06:35 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Поражение во втором туре ударит по кадрам

«Единая Россия» делает выводы по итогам кампании.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Единая Россия» подвела итоги выборов. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал кампанию «в целом успешной», хотя отметил «негативный информационный фон» в связи с пенсионной реформой. В регионах, где выдвинутые партией кандидаты проиграли во втором туре, будут сделаны кадровые выводы. Причины поражения кандидатов во втором туре губернаторских выборов единороссы обсуждали за закрытыми дверями также с первым заместителем руководителя администрации президента (АП) Сергеем Кириенко. По словам источников «Ъ», на встрече было сказано о недопустимости игры в поддавки с оппозицией, поскольку Сергей Фургал в Хабаровском крае выиграл выборы губернатора после того, как ему сдали «договорной округ на выборах в Госдуму».

Руководство партии, а также депутаты Госдумы от «Единой России», поработавшие на вторых турах губернаторских выборов, вечером 25 сентября встретились с первым заместителем главы АП Сергеем Кириенко. О том, что он собирается посетить офис партии, «Ъ» сообщал накануне. Общение продлилось около двух часов, причем говорил не только господин Кириенко, но и побывавшие на территориях депутаты. «Многие редко видят его, поэтому старались выступить хоть немного», — говорит участник встречи. Другой единоросс считает, что Сергей Кириенко «решил сказать “спасибо” хуралу из сорока депутатов».

«На встрече говорили, что региональные выборы прошли нормально, — сказал “Ъ” один из участников встречи.— Причины поражения губернаторов понятны: усталость от конкретных людей, неправильное преломление их негативных сторон, непогашенные внутриэлитные конфликты».

23 сентября кандидаты «Единой России» Светлана Орлова и Вячеслав Шпорт проиграли во втором туре выборов во Владимирской области и Хабаровском крае. На встрече отмечалось, что пенсионная реформа воспринимается как «нарушение общественного договора», но сильнее всего она сказалась на врио главы Приморья Андрее Тарасенко, который публично поддержал инициативу (итоги второго тура 16 сентября признаны недействительными).

По словам другого источника «Ъ», было сказано, что в регионах будет проведен разбор качества работы внутриполитических вице-губернаторов. При этом уже вряд ли будут «играть в поддавки» с оппозицией и, к примеру, сдавать им округа, отмечает собеседник «Ъ»: «Фургал выиграл в Хабаровском крае именно потому, что ему дали округ в 2016 году (перед выборами в Госдуму “Единая Россия” не выставляла своих кандидатов в 18 округах.— “Ъ”)». О том, что такой тезис прозвучал, подтвердил и другой источник «Ъ» в партии.

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Перед встречей итоги региональных выборов подводил на президиуме генсовета сам Андрей Турчак. Он сообщил однопартийцам, что на выборах в заксобрания по партспискам в среднем партия «получила 48%, по одномандатным избирательным округам — 72%». Партия оказалась в меньшинстве в Иркутской области, но там «удалось сохранить контроль над заксобранием», потому что шесть депутатов блокировались с единороссами. Спикером там был избран Сергей Сокол. Собеседники «Ъ» говорили, что он будет претендовать и на руководство отделением «Единой России» (сейчас его возглавляет экс-спикер Сергей Брилка, которого назначили сенатором от заксобрания).

Выборы в заксобрание 9 сентября прошли и во Владимирской области, где список возглавляла Светлана Орлова. Теоретически это дает ей право взять депутатский мандат и вернуться в СФ, где до назначения губернатором она занимала пост вице-спикера. В прошлом подобные прецеденты были: бывший вице-спикер СФ Дмитрий Мезенцев, проработав губернатором Иркутской области и на других должностях, вернулся в СФ.

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При этом секретарь генсовета «Единой России» готов возложить ответственность за итоги выборов и на партию, отметив, что одна из проблем — «это недоработка региональных отделений и штабов в части коммуникации кандидатов с избирателями». Сказался на результатах выборов и «общий негативный информационный фон», связанный с пенсионной реформой, сказал он. Кадровые решения внутри региональных отделений будут приниматься чуть позже, сказали «Ъ» в партии.

«Партия отвечает за свой сегмент региональных выборов — она может не играть определяющей роли в губернаторских кампаниях (где основные решения принимает все же кандидат и его штаб), но прошла довольно большое количество кампаний на выборах в заксобрания и горсоветы, — говорит политолог Михаил Виноградов.— Если бы Турчак говорил, что на фоне проблемных вторых туров у партии все хорошо, это не соответствовало бы эмоции момента, к тому же критики припомнили “Единой России” не первые места на выборах по спискам в трех региональных парламентах (Иркутская, Ульяновская область, Хакасия). Поэтому сейчас руководству партии важнее попасть в общую рефлексию относительно итогов выборов и усилить акцент на управление рисками».

Максим Иванов

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