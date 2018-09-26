Порошенко ошибся дверью и заглянул в переговорную Лаврова
Президент Украины Петр Порошенко, участвующий в сессии Генассамблеи ООН, ошибся дверью и зашел в расположение российской делегации, сообщает корреспондент «Ъ».
Президент Украины Петр Порошенко, участвующий в сессии Генассамблеи ООН, ошибся дверью и зашел в расположение российской делегации, сообщает корреспондент «Ъ».
Украинский лидер шел на мероприятие высокого уровня «Действия в поддержку миротворчества». Однако перепутал дверь и оказался в помещении, отведенном под переговоры главы МИД России Сергея Лаврова. Войдя в предбанник у переговорной, господин Порошенко огляделся и, осознав, что он на «российской территории», покинул помещение.
На вопросы российских СМИ он отвечать отказался, заявив, что все они «фейк-ньюс».
В среду господин Порошенко выступит на заседании Генеральной ассамблеи. Ожидается, что он представит новую резолюцию по Крыму. Предыдущая резолюция Украины о правах человека в Крыму была принята на Генассамблее в декабре 2017 года.
Накануне Петр Порошенко встретился со специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером. Тот вручил президенту Украины копию «Крымской декларации» госсекретаря Майка Помпео о непризнании Крыма частью России. Они обсудили события в Донбассе и перспективы развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН.
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