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02:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Порошенко ошибся дверью и заглянул в переговорную Лаврова

Президент Украины Петр Порошенко, участвующий в сессии Генассамблеи ООН, ошибся дверью и зашел в расположение российской делегации, сообщает корреспондент «Ъ».

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Источник: Reuters

Украинский лидер шел на мероприятие высокого уровня «Действия в поддержку миротворчества». Однако перепутал дверь и оказался в помещении, отведенном под переговоры главы МИД России Сергея Лаврова. Войдя в предбанник у переговорной, господин Порошенко огляделся и, осознав, что он на «российской территории», покинул помещение.

На вопросы российских СМИ он отвечать отказался, заявив, что все они «фейк-ньюс».

Сергей Лавров коротко прокомментировал появление Петра Порошенко: «Наверное, с туалетом перепутал».

В среду господин Порошенко выступит на заседании Генеральной ассамблеи. Ожидается, что он представит новую резолюцию по Крыму. Предыдущая резолюция Украины о правах человека в Крыму была принята на Генассамблее в декабре 2017 года.

Накануне Петр Порошенко встретился со специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером. Тот вручил президенту Украины копию «Крымской декларации» госсекретаря Майка Помпео о непризнании Крыма частью России. Они обсудили события в Донбассе и перспективы развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН.

Украинцы против президента Порошенко
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