Порошенко ошибся дверью и заглянул в переговорную Лаврова

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Украинский лидер шел на мероприятие высокого уровня «Действия в поддержку миротворчества». Однако перепутал дверь и оказался в помещении, отведенном под переговоры главы МИД России Сергея Лаврова. Войдя в предбанник у переговорной, господин Порошенко огляделся и, осознав, что он на «российской территории», покинул помещение.

На вопросы российских СМИ он отвечать отказался, заявив, что все они «фейк-ньюс».

Сергей Лавров коротко прокомментировал появление Петра Порошенко: «Наверное, с туалетом перепутал».

В среду господин Порошенко выступит на заседании Генеральной ассамблеи. Ожидается, что он представит новую резолюцию по Крыму. Предыдущая резолюция Украины о правах человека в Крыму была принята на Генассамблее в декабре 2017 года.