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04:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Олегу Дерипаске укоротили руку помощи

Антисанкционная поддержка его автоконцернов продлится лишь год.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как выяснил «Ъ», вице-премьер Дмитрий Козак поручил пересмотреть радикальный подход Минпромторга по выдаче «Русским машинам» и группе ГАЗ Олега Дерипаски бессрочных преференций в госзакупках. Теперь речь идет о закреплении поддержки только на 2019 год, а также уточнении условий, предполагавших абсолютный приоритет структур господина Дерипаски. Могут смягчиться и идеи Минпромторга по резкому изменению правил игры для автопрома с целью поддержки другого актива бизнесмена, ОК «Русал», — этот вопрос будет обсуждаться на встрече вице-премьера с автоконцернами 29 сентября.

По данным «Ъ», идея Минпромторга дать преимущества при участии в региональных и муниципальных госзакупках холдингу «Русские машины» и группе ГАЗ Олега Дерипаски будет доработана. Проект постановления правительства, подготовленный по поручению вице-премьера Дмитрия Козака и опубликованный на regulation.gov.ru, предполагал, что заявки санкционных компаний автоматически приведут к отклонению остальных участников госзаказа продукции сельхозмашиностроения, строительно-дорожной и спецтехники, а также автобусов. Среди тех, кто получит преференции, — структуры «Русских машин» и группы ГАЗ, в частности, «РМ-Терекс» (СП «Русских машин» Олега Дерипаски с американской Terex), ГАЗ, лидеры рынка автобусов ПАЗ и ЛиАЗ, КАВЗ, автозавод «Урал» (см. «Ъ» от 21 сентября).

Но поручение господина Козака не предусматривало запрета на приобретение такой продукции у разных поставщиков, заверили собеседники «Ъ», поэтому он велел доработать проект с учетом приоритетности при прочих равных условиях для закупок в 2019 году техники у компаний группы ГАЗ субъектами РФ и муниципалитетами. Источник «Ъ» в правительстве указывает, что это разовое решение, в отличие от предложенного Минпромторгом, а ключевая продукция — автобусы. По данным «Ъ», срок исполнения поручения истекает 27 сентября. Факт поручения, а также необходимость «серьезной доработки» документа подтвердил «Ъ» представитель господина Козака Илья Джус.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» называет обоснованным ограничение действия преференций только 2019 годом: «Непонятно, как будет развиваться ситуация с санкционным режимом далее, поэтому более логично при необходимости вернуться к вопросу через год».

В Минфине на вопрос «Ъ» сказали, что за автопром отвечает Минпромторг, но в целом отметили, что основная задача сегодня — «обеспечить непрерывность деятельности лиц, попавших под санкции, и недискриминационный доступ для них к финансам, рынкам и технологиям». Глава управления контроля размещения госзаказа ФАС Артем Лобов, который ранее усматривал в идее Минпромторга риски монополизации рынков, говорит, что служба уже направила в ведомство альтернативное предложение: механизм предоставления ценовой преференции на закупках для санкционных компаний. В Минпромторге лишь отметили, что «реализуют различные варианты господдержки группы ГАЗ, обеспечивающие сохранение конкуренции и не ущемляющие интересы других производителей».

По данным «Ъ», 25 сентября в Минпромторге состоялось совещание на эту тему, речь шла о выборе подхода, который устроит ФАС и других участников рынка — в итоге в качестве оптимального механизма выбрали как раз ценовые преференции. По словам ряда собеседников «Ъ», параллельно у Дмитрия Козака также прошло совещание «по вопросу разработки проекта директив представителям государства в акционерных обществах с госучастием, предусматривающего преимущественный выбор продукции санкционных компаний при осуществлении закупок автомобильной и строительно-дорожной техники».

Илья Джус подтвердил «Ъ», что тема обсуждалась, но «вопрос не регулируется директивой, только законом, который наделит правительство правом регулировать порядок установления преференций производителям под санкциями».

Под угрозой оказалась и поддержка алюминиевого бизнеса Олега Дерипаски. Бизнесмен требовал резкого расширения использования металла в машиностроении, в частности в автопроме. Реализовать эту идею, изложенную в «дорожной карте» развития алюминиевой промышленности, Минпромторг планировал через проект кардинальных изменений в требования постановления № 719, ограничивающего доступ к господдержке, для автопрома (см. «Ъ» от 3 августа). Однако и к этому документу возникло много вопросов: автоконцерны активно жаловались вице-премьеру на невыполнимость требований.

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В результате, по данным «Ъ», документ заморожен до обсуждения с бизнесом. Оно может состояться уже скоро: 29 сентября в Сочи в ходе российского этапа «Формулы-1» пройдет встреча Дмитрия Козака с представителями концернов с обсуждением проблем отрасли, сообщили «Ъ» собеседники на рынке. Илья Джус подтвердил, что мероприятие есть в графике вице-премьера. «Участие подтвердили главы всех крупных автопроизводителей в РФ, — добавил он.— Планируем сделать такие встречи с лидерами автоиндустрии на полях “Формулы-1” традиционными».

В рамках подготовки к встрече Минпромторг проводит совещания с участниками рынка, запрашивая позиции по поправкам в постановление № 719, сообщили «Ъ» собеседники на рынке. Обсуждение с российскими концернами прошло 25 сентября, а на 26 сентября приглашены иностранные. Один из источников «Ъ» говорит, что министерство пытается «сверить часы, чтобы не было сюрпризов на встрече с вице-премьером». Другой собеседник «Ъ» полагает, что Минпромторг «хочет формально отработать жалобы компаний на проект, которые ранее направлялись господину Козаку, а также повлиять на компании, чтобы те в Сочи не жаловались вице-премьеру».

Ольга Никитина

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22 августа© Ньюстюб
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