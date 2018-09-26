Олегу Дерипаске укоротили руку помощи
Антисанкционная поддержка его автоконцернов продлится лишь год.
Антисанкционная поддержка его автоконцернов продлится лишь год.
Как выяснил «Ъ»,
По данным «Ъ», идея Минпромторга дать преимущества при участии в региональных и муниципальных госзакупках холдингу «Русские машины» и группе ГАЗ Олега Дерипаски будет доработана. Проект постановления правительства, подготовленный по поручению
Но поручение господина Козака не предусматривало запрета на приобретение такой продукции у разных поставщиков, заверили собеседники «Ъ», поэтому он велел доработать проект с учетом приоритетности при прочих равных условиях для закупок в 2019 году техники у компаний группы ГАЗ субъектами РФ и муниципалитетами. Источник «Ъ» в правительстве указывает, что это разовое решение, в отличие от предложенного Минпромторгом, а ключевая продукция — автобусы. По данным «Ъ», срок исполнения поручения истекает 27 сентября. Факт поручения, а также необходимость «серьезной доработки» документа подтвердил «Ъ» представитель господина Козака Илья Джус.
Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» называет обоснованным ограничение действия преференций только 2019 годом: «Непонятно, как будет развиваться ситуация с санкционным режимом далее, поэтому более логично при необходимости вернуться к вопросу через год».
В Минфине на вопрос «Ъ» сказали, что за автопром отвечает Минпромторг, но в целом отметили, что основная задача сегодня — «обеспечить непрерывность деятельности лиц, попавших под санкции, и недискриминационный доступ для них к финансам, рынкам и технологиям». Глава управления контроля размещения госзаказа ФАС Артем Лобов, который ранее усматривал в идее Минпромторга риски монополизации рынков, говорит, что служба уже направила в ведомство альтернативное предложение: механизм предоставления ценовой преференции на закупках для санкционных компаний. В Минпромторге лишь отметили, что «реализуют различные варианты господдержки группы ГАЗ, обеспечивающие сохранение конкуренции и не ущемляющие интересы других производителей».
По данным «Ъ», 25 сентября в Минпромторге состоялось совещание на эту тему, речь шла о выборе подхода, который устроит ФАС и других участников рынка — в итоге в качестве оптимального механизма выбрали как раз ценовые преференции. По словам ряда собеседников «Ъ», параллельно у Дмитрия Козака также прошло совещание «по вопросу разработки проекта директив представителям государства в акционерных обществах с госучастием, предусматривающего преимущественный выбор продукции санкционных компаний при осуществлении закупок автомобильной и
Илья Джус подтвердил «Ъ», что тема обсуждалась, но «вопрос не регулируется директивой, только законом, который наделит правительство правом регулировать порядок установления преференций производителям под санкциями».
Под угрозой оказалась и поддержка алюминиевого бизнеса Олега Дерипаски. Бизнесмен требовал резкого расширения использования металла в машиностроении, в частности в автопроме. Реализовать эту идею, изложенную в «дорожной карте» развития алюминиевой промышленности, Минпромторг планировал через проект кардинальных изменений в требования постановления № 719, ограничивающего доступ к господдержке, для автопрома (см. «Ъ» от 3 августа). Однако и к этому документу возникло много вопросов: автоконцерны активно жаловались
В результате, по данным «Ъ», документ заморожен до обсуждения с бизнесом. Оно может состояться уже скоро: 29 сентября в Сочи в ходе российского этапа «Формулы-1» пройдет встреча Дмитрия Козака с представителями концернов с обсуждением проблем отрасли, сообщили «Ъ» собеседники на рынке. Илья Джус подтвердил, что мероприятие есть в графике
В рамках подготовки к встрече Минпромторг проводит совещания с участниками рынка, запрашивая позиции по поправкам в постановление № 719, сообщили «Ъ» собеседники на рынке. Обсуждение с российскими концернами прошло 25 сентября, а на 26 сентября приглашены иностранные. Один из источников «Ъ» говорит, что министерство пытается «сверить часы, чтобы не было сюрпризов на встрече с вице-премьером». Другой собеседник «Ъ» полагает, что Минпромторг «хочет формально отработать жалобы компаний на проект, которые ранее направлялись господину Козаку, а также повлиять на компании, чтобы те в Сочи не жаловались вице-премьеру».
Ольга Никитина