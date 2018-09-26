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08:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Общественному договору угрожает неравенство

ВБ предлагает исправить ситуацию эффективным распределением и прогрессивными налогами.

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Источник: РИА "Новости"

Всемирный банк опубликовал вчера доклад «К новому общественному договору» — о наиболее обсуждаемой в последние годы проблеме неравенства и способах борьбы с ним. Доклад предупреждает, что рост «несправедливости» распределения благ угрожает стабильности общественного договора — и ростом спроса на «справедливое» перераспределение благ, и «поляризацией» общества при голосованиях, как на выборах президента США или в случае выхода Великобритании из ЕС. Впрочем, предлагаемые ВБ рецепты сохранения общественного равновесия традиционно социалистичны — это прогрессивное налогообложение и рост эффективности распределения благ между гражданами.

Три главы опубликованного вчера масштабного доклада Всемирного банка «К новому общественному договору» посвящены описанию разновидностей неравенства, которое наблюдается в мире — начиная от расслоения по доходам, которое растет даже в наиболее благополучных в этом отношении странах Европы, и заканчивая такими специфическими его проявлениями, как различия в доступе к образованию для разных социальных слоев — что в свою очередь ведет к кумулятивному накоплению разрыва в доходах выпускников, консервируя проблему. При этом доступ к образованию равномернее обеспечен на Западе, тогда как в странах Азии проблема, по наблюдениям ВБ, усугубляется.

На примере России ВБ описывает и так называемое пространственное неравенство — как результат перехода от советского принудительного «равномерного» распределения населения по территории к нынешнему состоянию, при котором, несмотря на очевидный прогресс, сохраняются локальные территориальные разрывы (как в доле бедного населения, не превышающей 10% в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане и достигающей 40% в беднейших республиках Северного Кавказа).

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В ВБ отмечают достаточные усилия федеральных властей по «выравниванию» федерального ландшафта за счет бюджетных трансфертов беднейшим регионам, но отмечают зависимость этого процесса от цен на нефть, обусловливающих доступность госуслуг и вообще объем присутствия государства в тех или иных регионах.

Рост неравенства в Восточной Европе ВБ иллюстрирует сокращением среднего класса в последнее десятилетие как в относительно бедных по паритету покупательной способности Армении, Грузии, Косово, Киргизии, Молдове и Таджикистане, так и в «богатых» странах Балтии, Польше, Словакии и Словении.

В среднедоходной же группе — в том числе России, Румынии, Турции, Хорватии и Болгарии — процесс выглядит как рост высокодоходного класса ($28 в день и более) при относительной консервации численности среднего ($11−28 в день) на фоне сокращения бедности ($5,5−11) и крайней бедности (менее $5,5 в день по паритету покупательной способности).

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В ЕС, который ВБ признает одним из наиболее благополучных регионов в части доходного расслоения, высокие социальные расходы, способствующие выравниванию расслоения (38,9% ВВП ЕС по данным на 2015 год), существенно превышают аналогичные данные для других богатых стран (на 7 п. п. выше, чем в Японии, и на 12 п. п., чем в США). Однако и там после 1960-х доходное расслоение непрерывно растет — а посткризисные изменения после 2008 года показывают «смешанное» влияние изменения налоговых ставок на неравенство.

Меры, которые ВБ предлагает в качестве борьбы с неравенством, традиционны — в первую очередь это прогрессивное налогообложение, как за счет увеличения ставки всеобщих налогов для отдельных категорий населения, так и с помощью введения для них же отдельных новых тарифов. Также ВБ выступает за увеличение эффективности распределения социальных благ между гражданами, чему должны способствовать новые способы мониторинга их благосостояния и новые подходы к определению групп в зоне риска.

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Отметим, что призывы ВБ к фактически увеличению госрасходов на социальные услуги за счет роста налогов вряд ли можно воспринимать как перспективу прямого возврата к социальному государству 70-х годов, когда оно находилось на пике своего благополучия. Одним из способов повысить эффективность его трат считается введение соплатежей со стороны населения — как в прямой форме выплат за конкретные соцуслуги, так и в виде принудительно-добровольного участия в системах социального страхования. Альтернативой этому подходу пока выступают только эксперименты с «базовым доходом», которые, однако, пока не проводились в масштабе, достаточном для сопоставления с традиционным соцобеспечением.

Олег Сапожков, Анастасия Мануйлова

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