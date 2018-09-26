США передадут Украине 30-летние списанные катера
Береговая охрана США планирует передать ВМС Украины два списанных патрульных катера класса «Айленд», об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.
Береговая охрана США планирует передать ВМС Украины два списанных патрульных катера класса «Айленд», об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Церемония передачи катеров Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321) украинской стороне состоится 27 сентября в Балтиморе (штат Мэриленд) при участии президента Украины Петра Порошенко.
Береговая охрана США получила в 1985—1992 годах 49 патрульных катеров класса «Айленд», Drummond и Cushing были построены в 1988 году. Ранее подобные катера были переданы Грузии и
В августе посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Киев хочет получить американские катера для «усиления возможностей в черноморском бассейне».
Обстановка в Азовском море осложнилась в конце марта, когда украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд».
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