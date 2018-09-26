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09:40 (мск), источник: РИА Новости

США передадут Украине 30-летние списанные катера

Береговая охрана США планирует передать ВМС Украины два списанных патрульных катера класса «Айленд», об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Церемония передачи катеров Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321) украинской стороне состоится 27 сентября в Балтиморе (штат Мэриленд) при участии президента Украины Петра Порошенко.

Береговая охрана США получила в 1985—1992 годах 49 патрульных катеров класса «Айленд», Drummond и Cushing были построены в 1988 году. Ранее подобные катера были переданы Грузии и Коста-Рике.

В августе посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Киев хочет получить американские катера для «усиления возможностей в черноморском бассейне».

Обстановка в Азовском море осложнилась в конце марта, когда украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд».

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