Сергей Фургал заявил о намерении создать коалиционное правительство

Источник: РИА "Новости"

Об этом он заявил журналистам в среду после итогового заседания крайизбиркома, признавшего господина Фургала победителем.

«Будет предложено всем — коммунистам, единороссам, “Справедливой России” — предоставить кандидатуры по направлениям, которые должны соответствовать заданным параметрам. Разногласий по политическим моментам и идеологии не будет», — сказал он. Фургал добавил, что планирует сократить число заместителей с нынешних 21 до 8−12. На прошедших в два тура выборах губернатора Хабаровского края Сергей Фургал опередил действующего главу, единоросса Вячеслава Шпорта на 40% голосов.

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«Однозначно с чего я начну, — это с острых социальных вопросов. Постараюсь приложить все силы, чтобы решить вопросы по обманутым дольщикам. Второй вопрос — это “Аркаим” (банкрот, один из крупнейших в РФ леспромкомплексов, — “Ъ”), которое является градообразующим предприятием. Обещал решить вопрос по здравоохранению — буду решать. В обязательном порядке начну заниматься тарифами на услуги ЖКХ. Обязательно попрошу провести ревизию и попрошу счетную палату провести срочный аудит, чтобы понять, на какой точке мы сегодня находимся. Быстро, буквально в течение недели необходимо провести аудит, ревизию», — озвучил он первые планы. Также господин Фургал объявил о намерении «разобраться» со структурой госдолга региона, при помощи федерального центра снизить долговую нагрузку, или добиться ее реструктуризации. В первоочередные планы входит и сбор информации о зарплатах медиков и педагогов в крае.

Сергей Фургал также сообщил, что сегодня напишет заявление о сложении полномочий депутата Госдумы, на новый пост заступит в пятницу, 28 сентября.

В Хабаровском крае 23 сентября прошел второй тур выборов главы Хабаровского края. Проведение повторного голосования потребовалось, поскольку на выборах 9 сентября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей. Во втором туре участвовали Фургал и глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Активность избирателей составила 47,49%, что более чем на 11% выше, чем при голосовании 9 сентября.