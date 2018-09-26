Сергей Фургал заявил о намерении создать коалиционное правительство
Победивший на выборах губернатора Хабаровского края депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал планирует создать коалиционное правительство.
Победивший на выборах губернатора Хабаровского края депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал планирует создать коалиционное правительство.
Об этом он заявил журналистам в среду после итогового заседания крайизбиркома, признавшего господина Фургала победителем.
«Будет предложено всем — коммунистам, единороссам, “Справедливой России” — предоставить кандидатуры по направлениям, которые должны соответствовать заданным параметрам. Разногласий по политическим моментам и идеологии не будет», — сказал он. Фургал добавил, что планирует сократить число заместителей с нынешних 21 до 8−12. На прошедших в два тура выборах губернатора Хабаровского края Сергей Фургал опередил действующего главу, единоросса Вячеслава Шпорта на 40% голосов.
«Однозначно с чего я начну, — это с острых социальных вопросов. Постараюсь приложить все силы, чтобы решить вопросы по обманутым дольщикам. Второй вопрос — это “Аркаим” (банкрот, один из крупнейших в РФ леспромкомплексов, — “Ъ”), которое является градообразующим предприятием. Обещал решить вопрос по здравоохранению — буду решать. В обязательном порядке начну заниматься тарифами на услуги ЖКХ. Обязательно попрошу провести ревизию и попрошу счетную палату провести срочный аудит, чтобы понять, на какой точке мы сегодня находимся. Быстро, буквально в течение недели необходимо провести аудит, ревизию», — озвучил он первые планы. Также господин Фургал объявил о намерении «разобраться» со структурой госдолга региона, при помощи федерального центра снизить долговую нагрузку, или добиться ее реструктуризации. В первоочередные планы входит и сбор информации о зарплатах медиков и педагогов в крае.
Сергей Фургал также сообщил, что сегодня напишет заявление о сложении полномочий депутата Госдумы, на новый пост заступит в пятницу, 28 сентября.
В Хабаровском крае 23 сентября прошел второй тур выборов главы Хабаровского края. Проведение повторного голосования потребовалось, поскольку на выборах 9 сентября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей. Во втором туре участвовали Фургал и глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Активность избирателей составила 47,49%, что более чем на 11% выше, чем при голосовании 9 сентября.
Эрнест Филипповский, Хабаровск.