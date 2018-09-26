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09:36 (мск), источник: Коммерсантъ

США пообещали не дать ЕС или кому-то еще обойти американские санкции против Ирана

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты не позволят Евросоюзу или кому-то еще обходить американские санкции в отношении Ирана.

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Источник: AP 2018

На конференции по Ирану в Нью-Йорке господин Болтон подчеркнул, что США будут «агрессивными и непоколебимыми» вопросе реализации экономических санкций против Тегерана.

По итогам министерской встречи в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Россия, Великобритания, Франция, Германия, Китай договорились о создании для расчетов с Ираном специального механизма, который должен помочь нивелировать последствия американских санкций, введенных против этой страны, и одновременно спасти иранскую ядерную сделку 2015 года. Это решение призвано успокоить Тегеран накануне принятия второго пакета американских санкций.

Джон Болтон отметил, что «ЕС силен в риторике и слаб в отношении доведения дела до конца».

«Мы будем следить за развитием этой структуры, которая пока не создана и не имеет даты создания», — заверил он (цитата по Reuters).

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Госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что США разочарованы решением стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) создать специальный механизм для расчетов с Ираном и считают это «одной из самых контрпродуктивных мер, которые можно себе представить». Он уверен, что подобный шаг способствует «укреплению позиции Ирана в качестве страны — спонсора терроризма».

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки, заявив, что она «основана на лжи». Санкции США против Ирана были восстановлены в ночь на 7 августа. Остальные члены СВПД неоднократно заявляли, что сделку необходимо сохранить. ЕС просил США исключить европейские компании из-под действия санкций, но Вашингтон отказался. На территории Евросоюза действие ограничительных мер США в отношении Ирана позже было аннулировано Еврокомиссией.

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Что нужно знать об иранской ядерной сделке

Основные факты и возможные последствия выхода США из соглашения — в материале «Ъ».

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