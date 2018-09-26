США пообещали не дать ЕС или кому-то еще обойти американские санкции против Ирана
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты не позволят Евросоюзу или
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты не позволят Евросоюзу или
На конференции по Ирану в
По итогам министерской встречи в рамках Генассамблеи ООН в
«Мы будем следить за развитием этой структуры, которая пока не создана и не имеет даты создания», — заверил он (цитата по Reuters).
Госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что США разочарованы решением
Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки, заявив, что она «основана на лжи». Санкции США против Ирана были восстановлены в ночь на 7 августа. Остальные члены СВПД неоднократно заявляли, что сделку необходимо сохранить. ЕС просил США исключить европейские компании