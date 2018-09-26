Володин пожурил депутатов-коммунистов за протестные футболки

Источник: РИА "Новости"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пожурил депутатов от КПРФ Валерия Рашкина и Дениса Парфенова за то, что они пришли на пленарное заседание нижней палаты парламента, где рассматривается во втором чтении законопроект о пенсионной реформе, в протестных футболках. По его словам, все депутаты должны соблюдать регламент Госдумы, в том числе приходить на заседания в соответствующей одежде.

«Коллеги, думаю, что на зарплату депутату можно пиджак купить и галстук тоже», — заявил спикер.

Поводом для заявления спикера стали депутаты-коммунисты Валерий Рашкин и Денис Парфенов, пришедшие на пленарное заседание в футболках, на которых изображены перечеркнутые цифры 63/60, символизирующие повышение пенсионного возраста для россиян. На них обратил внимание депутат от ЛДПР Сергей Иванов, заявивший, что регламент Госдумы распространяется на всех без исключения депутатов.

Я считаю, что регламент должен быть один для всех. Рашкин и его коллеги, которые в майках находятся, нарушают регламент. В зале Госдумы надо находится в соответствующей одежде. Сергей Иванов депутат ЛДПР

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24 сентября комитет Госдумы по труду и социальной политике рекомендовал принять во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста с учетом поправок, внесенных президентом и депутатами от «Единой России». Всего комитет рассмотрел 286 поправок и одобрил девять инициатив Владимира Путина.