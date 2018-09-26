Володин пожурил депутатов-коммунистов за протестные футболки
Спикер Госдумы призвал депутатов соблюдать
Спикер Госдумы призвал депутатов соблюдать
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пожурил депутатов от КПРФ Валерия Рашкина и Дениса Парфенова за то, что они пришли на пленарное заседание нижней палаты парламента, где рассматривается во втором чтении законопроект о пенсионной реформе, в протестных футболках. По его словам, все депутаты должны соблюдать регламент Госдумы, в том числе приходить на заседания в соответствующей одежде.
«Коллеги, думаю, что на зарплату депутату можно пиджак купить и галстук тоже», — заявил спикер.
Поводом для заявления спикера стали
Я считаю, что регламент должен быть один для всех. Рашкин и его коллеги, которые в майках находятся, нарушают регламент. В зале Госдумы надо находится в соответствующей одежде.
24 сентября комитет Госдумы по труду и социальной политике рекомендовал принять во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста с учетом поправок, внесенных президентом и депутатами от «Единой России». Всего комитет рассмотрел 286 поправок и одобрил девять инициатив Владимира Путина.
29 августа президент России в телеобращении высказал свои предложения по корректировке изначального законопроекта. Главной инициативой главы государства стало повышение пенсионного возраста для женщин не на восемь лет (до 63), а на пять — до 60 лет. Предложенные им поправки были внесены в Госдуму в начале сентября.