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12:11 (мск), источник: Daily Storm

Володин пожурил депутатов-коммунистов за протестные футболки

Спикер Госдумы призвал депутатов соблюдать дресс-код нижней палаты парламента.

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Источник: РИА "Новости"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пожурил депутатов от КПРФ Валерия Рашкина и Дениса Парфенова за то, что они пришли на пленарное заседание нижней палаты парламента, где рассматривается во втором чтении законопроект о пенсионной реформе, в протестных футболках. По его словам, все депутаты должны соблюдать регламент Госдумы, в том числе приходить на заседания в соответствующей одежде.

«Коллеги, думаю, что на зарплату депутату можно пиджак купить и галстук тоже», — заявил спикер.

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Поводом для заявления спикера стали депутаты-коммунисты Валерий Рашкин и Денис Парфенов, пришедшие на пленарное заседание в футболках, на которых изображены перечеркнутые цифры 63/60, символизирующие повышение пенсионного возраста для россиян. На них обратил внимание депутат от ЛДПР Сергей Иванов, заявивший, что регламент Госдумы распространяется на всех без исключения депутатов.

Я считаю, что регламент должен быть один для всех. Рашкин и его коллеги, которые в майках находятся, нарушают регламент. В зале Госдумы надо находится в соответствующей одежде.
Сергей Иванов
депутат ЛДПР
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24 сентября комитет Госдумы по труду и социальной политике рекомендовал принять во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста с учетом поправок, внесенных президентом и депутатами от «Единой России». Всего комитет рассмотрел 286 поправок и одобрил девять инициатив Владимира Путина.

29 августа президент России в телеобращении высказал свои предложения по корректировке изначального законопроекта. Главной инициативой главы государства стало повышение пенсионного возраста для женщин не на восемь лет (до 63), а на пять — до 60 лет. Предложенные им поправки были внесены в Госдуму в начале сентября.

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