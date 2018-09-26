Пентагон считает ядерное оружие России основной угрозой для США

Источник: AP 2018

«Если посмотреть на внешние угрозы, то первая, на которую мне необходимо обращать внимание, это ядерная угроза со стороны России и в меньшей степени со стороны Китая, а также, конечно же, со стороны Северной Кореи», — заявил господин Мэттис. Он уточнил, КНДР является самой актуальной проблемой для страны, Россия — самым сложным вызовом в военном отношении, а Китай — долгосрочной «политической угрозой».

«О ядерной угрозе не так много говорят. Но это абсолютно реальная угроза, и нам приходится принимать меры, чтобы справиться с этим», — добавил глава Пентагона.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео говорил, что «Россия ведет себя агрессивно», но «в долгосрочной перспективе» большей угрозой для страны является Китай.

Администрация США может отказаться от продления сроков СНВ-3 и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Основанием для такого шага могут стать испытания в России новых видов вооружения.

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