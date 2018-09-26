Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Макрон — такой же, как и Путин": Депардье о президенте РФ
Экс-консул Израиля советует России не позориться с С-300 в Сирии
Беременная Нюша показала фанатам результаты УЗИ
С какой части квартиры лучше всего начинать ремонт?
Необычные видео принесли россиянину 62 млн руб. выручки
Решена загадка самой скандальной эротической картины XIX векаНа картине Гюстава Курбе "Происхождение мира", скорее всего, изображена французская балерина Констанс Кеньо
"Морг на колесах": обнаружен грузовик со 157 трупами
СМИ: "Израиль помешает поставке С-300 в Сирию"
Стало известно, кто заменит Надежду Бабкину на «Первом канале»
17-летняя дочь Ренаты Литвиновой получила большую роль в фильме
Убийство на спор: Подросток получил завтрак, убив девушку
Россия уничтожит базу ВМС моментально - СМИ США
Необычные видео принесли россиянину 62 млн руб. выручки
«Лукавят»: МИД о реакции США на поставку С-300
После продолжительной болезни умерла Людмила Любимова - СМИ
Брежнева без нижнего белья взбудоражила народ
В Ижевске врач изнасиловал пациентку
Прилепин напомнил Путину о "русской весне"
Фоторепортажи
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
12Торжества в честь 70-летия КНДР
12:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Пентагон считает ядерное оружие России основной угрозой для США

Первостепенная угроза безопасности США исходит от ядерного вооружения России, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис во время выступления в Военном институте Вирджинии.

Наверх
Источник: AP 2018

«Если посмотреть на внешние угрозы, то первая, на которую мне необходимо обращать внимание, это ядерная угроза со стороны России и в меньшей степени со стороны Китая, а также, конечно же, со стороны Северной Кореи», — заявил господин Мэттис. Он уточнил, КНДР является самой актуальной проблемой для страны, Россия — самым сложным вызовом в военном отношении, а Китай — долгосрочной «политической угрозой».

Новость
Аналогов нет. Россия показала новейшее оружие

«О ядерной угрозе не так много говорят. Но это абсолютно реальная угроза, и нам приходится принимать меры, чтобы справиться с этим», — добавил глава Пентагона.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео говорил, что «Россия ведет себя агрессивно», но «в долгосрочной перспективе» большей угрозой для страны является Китай.

Администрация США может отказаться от продления сроков СНВ-3 и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Основанием для такого шага могут стать испытания в России новых видов вооружения.

Справка
В чем суть северокорейского кризиса? Объясняем в 300 словахМаксимально коротко отвечаем на основные вопросы о кризисе вокруг КНДР и ее ядерного оружия.

Читайте также:

Глава Пентагона пошел на попятную
Во время загрузки произошла ошибка.
2 июня© Ньюстюб
 Почему Израиль встречает россиян недружелюбно
Пенсионную реформу обещали сделать помягче
Пенсионный законопроект прошел второе чтение в Госдуме
Искусствоведы разгадали тайну скандальной картины XIX века
Как выглядит Лапландия летом (фото)
Чесать или не чесать, вот в чем вопрос. Отвечают ученые
Тайна фиолетового апельсина раскрыта австралийскими учеными
Ученые раскрыли тайну аномалий в радиоэфире Второй мировой войны
Спорт
«Не смогла бы нормально жить»: Медведева о побеге из России Российская фигуристка Евгения Медведева после поражения на турнире "Осенняя классика" в канадском Оквилле рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться
Hi-Tech
В России появился новый сотовый оператор Подключение производится в каждом офисе «Сбербанка».
Здоровье
«Целебные» травы, которые на самом деле бесполезны Кроме того, они могут навредить,
Кино
Джоли стала блондинкой ради новой роли: первые фото со съемок Актриса играет маму Питера Пэна и Алисы из Страны чудес в ленте, которая объединит две британские сказки
Недвижимость
На улице похолодало. Когда в квартирах станет тепло?
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
В Москве построят новое здание в стиле сталинских высоток
Самые странные и уродливые здания с задворок Европы
Горячие темы на «Детях»
Ирина Красавина По следам..... 551
Хатуль Мадан Детки в клетке. 345
Владимир Кузнецов Жена совсем меня не хочет. В чем причина? 216
Рыжуля говорила мне мама... 213
Леди
8 идеальных платьев для полных девушек Для девушек размера plus-size мы собрали 8 платьев, которые украсят фигуру.
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь