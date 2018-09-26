США вводят санкции против несуществующей компании
Фирма Syrus System, попавшая в санкционный список за «пособничество хакерам», была снята с учета ФНС в 2011 году.
Фирма Syrus System, попавшая в санкционный список за «пособничество хакерам», была снята с учета ФНС в 2011 году.
Министерство торговли США вводит ограничения против 12 российских компаний. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Федерального реестра. По мнению Вашингтона, предприятия «действуют в противовес национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США». Власти считают, что организации способствуют деятельности российских военных и киберпреступности. «Шторм» выяснил, что в очередной санкционный список попала фирма, которая закрылась семь лет назад.
В уведомлении Федерального реестра числится российская компания Syrus Systems. Американские власти считают, что предприятие «способствовало вредоносной активности российских киберпреступников». Авторы санкционного списка уточнили данные о компании.
В документе говорится, что она расположена в Москве по адресу: 3-й Новый переулок, дом 5. Согласно данным базы
В 2008 году она поставила Тамбовскому государственному университету имени Державина оборудование для сбора и анализа данных на сумму чуть более трех миллионов рублей. Годом ранее у компании закупалось МЧС. Ведомство приобрело тестеры цифровых систем (оборудование, предназначенное для анализа систем передачи данных) на сумму 495 тысяч рублей.
Google индексирует сайт организации и отображает номер телефона, но страница недоступна, а телефон находится вне зоны доступа. Также никто не отвечает по номерам, указанным в СПАРКе.
Согласно базе данных, ЗАО «Сайрус Системс Корпорейшн» учредил в 2001 году некий Соколов Игорь Викторович.
Однако у Игоря Соколова есть компания со схожим названием и видом деятельности в США. Согласно документам, размещенным на сайте правительства Калифорнии, полный тезка российского предпринимателя владеет Syrus Systems LTD. Бизнесмен зарегистрировал организацию еще в 1996 году. В настоящий момент деятельность предприятия приостановлена, возможно,
Вместе с Syrus Systems за «пособничество хакерам» под американские санкции подпали еще три российские компании — «Инфотекс»,
За предоставление оборудования
Nilco Group с офисами в России, Белоруссии и Иране власти США обвинили в материальной поддержке ракетной программы Ирана.
Обнинское