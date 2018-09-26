Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россиян ждет нововведение в общественном транспорте
Экс-консул Израиля советует России не позориться с С-300 в Сирии
Беременная Нюша показала фанатам результаты УЗИ
Мать сестер Хачатурян рассказала, что произошло с дочерьми в СИЗО
Необычные видео принесли россиянину 62 млн руб. выручки
Зерновые баталии: Россия угрожает банкротством фермерам США Российская пшеница угрожает американским фермерам
"Морг на колесах": обнаружен грузовик со 157 трупами
СМИ: "Израиль помешает поставке С-300 в Сирию"
Стало известно, кто заменит Надежду Бабкину на «Первом канале»
17-летняя дочь Ренаты Литвиновой получила большую роль в фильме
19-летняя пьяная девушка разделась перед полицейским - СМИ
Россия уничтожит базу ВМС моментально - СМИ США
Необычные видео принесли россиянину 62 млн руб. выручки
«Лукавят»: МИД о реакции США на поставку С-300
После продолжительной болезни умерла Людмила Любимова - СМИ
Брежнева без нижнего белья взбудоражила народ
В Ижевске врач изнасиловал пациентку
Прилепин напомнил Путину о "русской весне"
Фоторепортажи
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
12Торжества в честь 70-летия КНДР
14:03 (мск), источник: Daily Storm

США вводят санкции против несуществующей компании

Фирма Syrus System, попавшая в санкционный список за «пособничество хакерам», была снята с учета ФНС в 2011 году.

Наверх
Источник: Reuters

Министерство торговли США вводит ограничения против 12 российских компаний. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Федерального реестра. По мнению Вашингтона, предприятия «действуют в противовес национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США». Власти считают, что организации способствуют деятельности российских военных и киберпреступности. «Шторм» выяснил, что в очередной санкционный список попала фирма, которая закрылась семь лет назад.

В уведомлении Федерального реестра числится российская компания Syrus Systems. Американские власти считают, что предприятие «способствовало вредоносной активности российских киберпреступников». Авторы санкционного списка уточнили данные о компании.

В документе говорится, что она расположена в Москве по адресу: 3-й Новый переулок, дом 5. Согласно данным базы СПАРК-Интерфакс, здесь действительно находится российская компания — ЗАО «Сайрус Системс Корпорейшн». Основной вид деятельности предприятия — ремонт электронного и оптического оборудования.

Последние контракты Syrus Systems заключала десять лет назад.
Читайте также
Китай предложил России объединить усилия против санкций США

В 2008 году она поставила Тамбовскому государственному университету имени Державина оборудование для сбора и анализа данных на сумму чуть более трех миллионов рублей. Годом ранее у компании закупалось МЧС. Ведомство приобрело тестеры цифровых систем (оборудование, предназначенное для анализа систем передачи данных) на сумму 495 тысяч рублей.

Google индексирует сайт организации и отображает номер телефона, но страница недоступна, а телефон находится вне зоны доступа. Также никто не отвечает по номерам, указанным в СПАРКе.

Согласно базе данных, ЗАО «Сайрус Системс Корпорейшн» учредил в 2001 году некий Соколов Игорь Викторович.

Спустя девять лет, в 2011 году, фирму сняли с государственного учета. Сейчас она не работает.

Однако у Игоря Соколова есть компания со схожим названием и видом деятельности в США. Согласно документам, размещенным на сайте правительства Калифорнии, полный тезка российского предпринимателя владеет Syrus Systems LTD. Бизнесмен зарегистрировал организацию еще в 1996 году. В настоящий момент деятельность предприятия приостановлена, возможно, из-за этого она так и не попала в санкционный список.

Читайте также
В Москве отвергли обвинения Microsoft насчет вмешательства РФ в выборы в США

Вместе с Syrus Systems за «пособничество хакерам» под американские санкции подпали еще три российские компании — «Инфотекс», научно-производственное предприятие «Гамма», научно-исследовательский институт «Вектор».

За предоставление оборудования Военно-морскому флоту России власти США внесли в черный список «Дайвтехносервис» и научно-производственное предприятие подводных технологий «Океанос».

Nilco Group с офисами в России, Белоруссии и Иране власти США обвинили в материальной поддержке ракетной программы Ирана.

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», компанию «Аэрокомпозит», конструкторское бюро «Авиадвигатель», научно-производственную корпорацию «Системы прецизионного приборостроения» и научно-исследовательский институт «Вега» включили в санкционный список за поддержку аэрокосмической деятельности российских военных.

Справка
«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

 В КПРФ объяснили единогласное голосование в поддержку поправок Путина к пенсионной реформе
США вводят санкции против несуществующей компании
Пенсионный законопроект прошел второе чтение в Госдуме
Искусствоведы разгадали тайну скандальной картины XIX века
Как выглядит Лапландия летом (фото)
Чесать или не чесать, вот в чем вопрос. Отвечают ученые
Пентагон заявил о ядерной угрозе со стороны России
Тайна фиолетового апельсина раскрыта австралийскими учеными
Ученые раскрыли тайну аномалий в радиоэфире Второй мировой войны
Спорт
«Не смогла бы нормально жить»: Медведева о побеге из России Российская фигуристка Евгения Медведева после поражения на турнире "Осенняя классика" в канадском Оквилле рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться
Hi-Tech
В России появился новый сотовый оператор Подключение производится в каждом офисе «Сбербанка».
Hi-Tech
В России появился новый сотовый оператор Подключение производится в каждом офисе «Сбербанка».
Кино
Джоли стала блондинкой ради новой роли: первые фото со съемок Актриса играет маму Питера Пэна и Алисы из Страны чудес в ленте, которая объединит две британские сказки
Недвижимость
На улице похолодало. Когда в квартирах станет тепло?
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
В Москве построят новое здание в стиле сталинских высоток
Самые странные и уродливые здания с задворок Европы
Дети
Ксения Алферова и Егор Бероев снова стали родителями Актеры оформили опекунство над сиротой (фото)
Леди
8 идеальных платьев для полных девушек Для девушек размера plus-size мы собрали 8 платьев, которые украсят фигуру.
Все о ремонте
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Потолок в стиле лофт: материалы, декор, варианты оформления
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь