США вводят санкции против несуществующей компании

Источник: Reuters

Министерство торговли США вводит ограничения против 12 российских компаний. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Федерального реестра. По мнению Вашингтона, предприятия «действуют в противовес национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США». Власти считают, что организации способствуют деятельности российских военных и киберпреступности. «Шторм» выяснил, что в очередной санкционный список попала фирма, которая закрылась семь лет назад.

В уведомлении Федерального реестра числится российская компания Syrus Systems. Американские власти считают, что предприятие «способствовало вредоносной активности российских киберпреступников». Авторы санкционного списка уточнили данные о компании.

В документе говорится, что она расположена в Москве по адресу: 3-й Новый переулок, дом 5. Согласно данным базы СПАРК-Интерфакс, здесь действительно находится российская компания — ЗАО «Сайрус Системс Корпорейшн». Основной вид деятельности предприятия — ремонт электронного и оптического оборудования.

Последние контракты Syrus Systems заключала десять лет назад.

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В 2008 году она поставила Тамбовскому государственному университету имени Державина оборудование для сбора и анализа данных на сумму чуть более трех миллионов рублей. Годом ранее у компании закупалось МЧС. Ведомство приобрело тестеры цифровых систем (оборудование, предназначенное для анализа систем передачи данных) на сумму 495 тысяч рублей.

Google индексирует сайт организации и отображает номер телефона, но страница недоступна, а телефон находится вне зоны доступа. Также никто не отвечает по номерам, указанным в СПАРКе.

Согласно базе данных, ЗАО «Сайрус Системс Корпорейшн» учредил в 2001 году некий Соколов Игорь Викторович.

Спустя девять лет, в 2011 году, фирму сняли с государственного учета. Сейчас она не работает.

Однако у Игоря Соколова есть компания со схожим названием и видом деятельности в США. Согласно документам, размещенным на сайте правительства Калифорнии, полный тезка российского предпринимателя владеет Syrus Systems LTD. Бизнесмен зарегистрировал организацию еще в 1996 году. В настоящий момент деятельность предприятия приостановлена, возможно, из-за этого она так и не попала в санкционный список.

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Вместе с Syrus Systems за «пособничество хакерам» под американские санкции подпали еще три российские компании — «Инфотекс», научно-производственное предприятие «Гамма», научно-исследовательский институт «Вектор».

За предоставление оборудования Военно-морскому флоту России власти США внесли в черный список «Дайвтехносервис» и научно-производственное предприятие подводных технологий «Океанос».

Nilco Group с офисами в России, Белоруссии и Иране власти США обвинили в материальной поддержке ракетной программы Ирана.

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», компанию «Аэрокомпозит», конструкторское бюро «Авиадвигатель», научно-производственную корпорацию «Системы прецизионного приборостроения» и научно-исследовательский институт «Вега» включили в санкционный список за поддержку аэрокосмической деятельности российских военных.