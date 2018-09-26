Никитин вступил в должность губернатора Нижегородской области
На прошедших 9 сентября 2018 выборах губернатора области Г. Никитин одержал победу, набрав 67,75% голосов.
На прошедших 9 сентября 2018 выборах губернатора области Г. Никитин одержал победу, набрав 67,75% голосов.
Церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области состоялась в краевом центре, передал корреспондент агентства «Интерфакс-Поволжье».
Глава нижегородского облизбиркома Оксана Кислицына вручила Г. Никитину удостоверение избранного губернатора, после чего он принес присягу.
Г. Никитин вступил в должность спустя ровно год с момента назначения врио нижегородского губернатора.
26 сентября 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и назначил врио главы региона Г. Никитина.
На прошедших 9 сентября 2018 выборах губернатора области Г. Никитин одержал победу, набрав 67,75% голосов.