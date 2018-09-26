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14:17 (мск), источник: Интерфакс

Никитин вступил в должность губернатора Нижегородской области

На прошедших 9 сентября 2018 выборах губернатора области Г. Никитин одержал победу, набрав 67,75% голосов.

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Источник: РИА "Новости"

Церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области состоялась в краевом центре, передал корреспондент агентства «Интерфакс-Поволжье».

Глава нижегородского облизбиркома Оксана Кислицына вручила Г. Никитину удостоверение избранного губернатора, после чего он принес присягу.

Г. Никитин вступил в должность спустя ровно год с момента назначения врио нижегородского губернатора.

26 сентября 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и назначил врио главы региона Г. Никитина.

На прошедших 9 сентября 2018 выборах губернатора области Г. Никитин одержал победу, набрав 67,75% голосов.

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