Госдума одобрила пенсионную реформу во втором чтении

Источник: РИА "Новости"

Нижняя палата парламента одобрила все поправки к законопроекту, которые внесли президент России Владимир Путин и фракция «Единой России». За поправки президента проголосовали единогласно. Во время рассмотрения законопроекта у здания Госдумы проходила акция против повышения пенсионного возраста. Ее проводила КПРФ. В зале пленарных заседаний группа депутатов от КПРФ, в том числе Валерий Рашкин, тоже устроили акцию: они пришли в футболках, на которых изображены перечеркнутые цифры 63 и 65 (возраст выхода на пенсию в первоначальной редакции законопроекта).

Напомним, в первом чтении законопроект о пенсионной реформе Госдума приняла 19 июля. Изначально предполагалось, что пенсионный возраст будет повышен до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин.

29 августа президент России Владимир Путин в телеобращении озвучил свои предложения по смягчению пенсионной реформы. В частности, он предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин не до 63-х, а до 60 лет. Повышение начнется с 1 января 2019 года и будет проходить постепенно. Также президент предлагал разрешить многодетным матерям досрочно выходить на пенсию, повысить пособие по безработице для людей предпенсионного возраста и ввести ответственность, вплоть до уголовной, за увольнение перед пенсией. 5 сентября Владимир Путин внес девять поправок ко второму чтению пенсионного законопроекта.