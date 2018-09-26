Косачев призвал Совет ООН изменить своё отношение к Крыму

Источник: РИА Новости

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов сообщил РИА Новости, что представители секретариата 39-й сессии Совета по правам человека ООН пытались не допустить упоминания в докладах российских правозащитников слова «Крым». По его словам, правозащитникам в докладе предлагали говорить «Автономная республика Крым, Украина».

Читайте также Запрет на «Крым»: в ООН не разрешали произносить название полуострова

«Тем самым представители секретариата, заигравшись в политику, по сути, попытались создать дополнительные препятствия в усилиях по защите прав жителей Крыма, которые должны Совет ООН по правам человека объединять, а не разделять», — сказал Косачев.

И такие действия, вне всякого сомнения, выходят за пределы компетенции секретариата и дискредитируют сам Совет, уверен сенатор.