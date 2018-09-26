Жорес Алферов ошибочно «проголосовал» за пенсионную реформу из-за бутылки с водой

Источник: РИА "Новости"

Об ошибке рассказал коммунист Сергей Казанков. «Я ставил бутылку с водой и попал на кнопку своему товарищу отсутствующему, поэтому для стенограммы: он не голосовал. Я неудачно поставил бутылку с водой», — объяснил Казанков. На это спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил: «Мы же с вами говорили, что каждый голосует сам за себя. Вот так и тянется рука к чужой кнопке, а дальше возникает конфликт».

При этом Володин порадовался, что голосования открытое. «Если бы оно было тайным, и вы проголосовали бы тайно за Жореса Ивановича, а потом разбирайся, кто это сделал. Мы вас уберегли от раскола во фракции», — в шутку заметил он.