Россия готова восстановить отношения с Молдавией, заявил Козак

«Мы готовы к полному восстановлению отношений с Республикой Молдова, но на взаимовыгодной основе», — сказал Козак.

«Были приняты решения, которые практически установили барьеры для доступа российских предпринимателей на молдавский рынок, и мы были вынуждены принять ответные меры. Это ненормальная ситуация. Правительство РФ готово к сотрудничеству, мы готовы поддержать порывы, стремления со стороны бизнеса», — добавил он.