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15:31 (мск), источник: РИА Новости

Россия готова восстановить отношения с Молдавией, заявил Козак

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Россия готова к полному восстановлению экономических отношений с Молдавией, но на взаимовыгодной основе, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном.

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Источник: Reuters

«Мы готовы к полному восстановлению отношений с Республикой Молдова, но на взаимовыгодной основе», — сказал Козак.
«Были приняты решения, которые практически установили барьеры для доступа российских предпринимателей на молдавский рынок, и мы были вынуждены принять ответные меры. Это ненормальная ситуация. Правительство РФ готово к сотрудничеству, мы готовы поддержать порывы, стремления со стороны бизнеса», — добавил он.

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