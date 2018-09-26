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15:45 (мск), источник: Ведомости

Песков признал «напряженность» между Чечней и Ингушетией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал наличие напряженности между Чечней и Ингушетией по вопросу административной границы, подчеркнув, что Владимир Путин получает всю необходимую информацию.

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Источник: AP 2018

На вопрос, осведомлен ли президент о ситуации в Сунженском районе Ингушетии, Песков ответил: «События сейчас там разворачиваются, там есть определенная внутренняя напряженность. Конечно же, президент получает всю необходимую информацию». «Там на месте проводится работа, поэтому преждевременно ставить какие-то диагнозы», — отметил он (цитаты по «Интерфаксу»).

Сегодня МВД Ингушетии напомнило жителям об ответственности для организаторов и участников несанкционированных митингов, шествий и пикетов. «Действия лиц, пытающихся предпринять попытки проведения массовых мероприятий, будут пресечены», — говорится на сайте ведомства.

Согласно сообщениям, накануне местные жители пытались протестовать против передачи соседней Чечне части территории Сунженского района Ингушетии по соглашению о демаркации административной границы.
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«Эхо Москвы» сообщило, что в столице Ингушетии Магасе в среду проходит несанкционированный митинг против изменения границ с согласия руководства республики, начались задержания.

Административная граница Чечни и Ингушетии остается официально не установленной с момента разделения бывшей Чечено-Ингушской АССР в 1992 году. В 1993 году тогдашние лидеры Ингушетии Руслан Аушев и Чечни Джохар Дудаев подписали договор о границе в Сунженском районе, большая часть которого отходила Ингушетии. В 2003 г. лидеры республик Мурат Зязиков и Ахмат Кадыров подписали похожий протокол, по которому к Чечне отходили село Серноводское и станица Ассиновская Сунженского района.

Территориальный спор возобновился в 2012 году, когда глава Чечни Рамзан Кадыров призвал установить четкую административную границу между республиками. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров тогда рассказал, что выводы комиссии Чечни и Ингушетии по определению административной границы между республиками отправлены в федеральный центр, за которым и остается решение по этому вопросу.

В январе 2013 года Кадыров подписал закон, согласно которому в состав Чечни должна войти часть территории Сунженского района, в том числе село Аршты, относящееся к Ингушетии.
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В апреле 2013 года в районе села произошло столкновение чеченских силовиков с ингушской полицией. Чеченская сторона утверждала, что ингушская сторона сорвала спецоперацию по поимке лидера боевиков Доку Умарова, Совбез Ингушетии назвал инцидент попыткой организовать митинг в связи с территориальным спором между республиками.

В августе этого года общественная организация «Опора Ингушетии» сообщила, что чеченские дорожники построили дорогу и пост ДПС на территории Ингушетии в районе Аршты.

В начале сентября Юнус-Бек Евкуров заявил, что ситуация на административной границе Ингушетии с Чечней не выходит из-под контроля, никаких провокаций там не происходит, все вопросы решаются путем диалога с чеченской стороной.

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