Песков признал «напряженность» между Чечней и Ингушетией

На вопрос, осведомлен ли президент о ситуации в Сунженском районе Ингушетии, Песков ответил: «События сейчас там разворачиваются, там есть определенная внутренняя напряженность. Конечно же, президент получает всю необходимую информацию». «Там на месте проводится работа, поэтому преждевременно ставить
Сегодня МВД Ингушетии напомнило жителям об ответственности для организаторов и участников несанкционированных митингов, шествий и пикетов. «Действия лиц, пытающихся предпринять попытки проведения массовых мероприятий, будут пресечены», — говорится на сайте ведомства.
«Эхо Москвы» сообщило, что в столице Ингушетии Магасе в среду проходит несанкционированный митинг против изменения границ с согласия руководства республики, начались задержания.
Административная граница Чечни и Ингушетии остается официально не установленной с момента разделения бывшей
Территориальный спор возобновился в 2012 году, когда глава Чечни Рамзан Кадыров призвал установить четкую административную границу между республиками. Глава Ингушетии
В апреле 2013 года в районе села произошло столкновение чеченских силовиков с ингушской полицией. Чеченская сторона утверждала, что ингушская сторона сорвала спецоперацию по поимке лидера боевиков Доку Умарова, Совбез Ингушетии назвал инцидент попыткой организовать митинг в связи с территориальным спором между республиками.
В августе этого года общественная организация «Опора Ингушетии» сообщила, что чеченские дорожники построили дорогу и пост ДПС на территории Ингушетии в районе Аршты.
В начале сентября
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