Чечня и Ингушетия договорились о закреплении границы
Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и
Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и
Согласно документу, между республиками проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни. Из документа следует, что Чеченской Республике будет передана часть Надтеречного района Ингушетии — горная и лесистая местность. В свою очередь, Чечня передает Ингушетии равносильную территорию на границе с Малгобекским районом.
Вопрос об определении административной границы между Чечней и Ингушетией возник в начале 1990-х годов и не был урегулирован до сих пор. В июне 1992 года, после распада
Первая попытка провести границу в районах со смешанным
Планы о закреплении участка границы вызвали несанкционированный митинг в ингушской столице Магасе, на котором прошли задержания.