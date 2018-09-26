Трамп рассказал об ожидании новой встречи с Путиным

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Об этом в среду, 26 сентября, сообщает ТАСС. Конкретную дату и место возможной встречи лидеров России и США глава Белого дома не назвал.

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Ранее в этот же день помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что пока подготовка к новым переговорам Путина и Трампа не ведется. Он также отметил, что пока неизвестно, возможен ли контакт глав государств в Париже в ноябре на праздничных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Единственная на сегодняшний день полноформатная встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. Она продлилась почти четыре часа. Лидеры беседовали тет-а-тет, провели открытые переговоры и совместную прecc-конференцию.