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17:15 (мск), источник: Известия

Трамп рассказал об ожидании новой встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ожидает новой встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

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8
фотографий
8
фотографий

Об этом в среду, 26 сентября, сообщает ТАСС. Конкретную дату и место возможной встречи лидеров России и США глава Белого дома не назвал.

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Ранее в этот же день помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что пока подготовка к новым переговорам Путина и Трампа не ведется. Он также отметил, что пока неизвестно, возможен ли контакт глав государств в Париже в ноябре на праздничных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Единственная на сегодняшний день полноформатная встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. Она продлилась почти четыре часа. Лидеры беседовали тет-а-тет, провели открытые переговоры и совместную прecc-конференцию.

19 июля США пригласили Путина посетить Вашингтон, в ответ Путин допустил возможность своего визита в Соединенные Штаты для встречи с Трампом в случае «создания соответствующих условий».

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