Путин сменил губернатора Астраханской области

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России назначил замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергея Морозова временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области. Об этом сегодня сообщил сайт Кремля.

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«Губернатор Астраханской области, Александр Александрович Жилкин — он там давно уже работает, и он обратился с просьбой перевести его на другое место работы», — сказал президент. Путин отметил, что до таможенной службы Морозов работал помощником министра обороны, а таможенный опыт пригодится ему в области, где «примерно 13 процентов ВРП напрямую формируются за счет внешнеэкономической деятельности».

Морозов был назначен зампредом ФТС в августе 2017 года. До этого он был помощником министра обороны Сергея Шойгу и сотрудником Федеральной службы охраны (ФСО).