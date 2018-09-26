Путин сменил губернатора Астраханской области
На место возглавлявшего область 14 лет Жилкина пришел Морозов из таможенной службы.
На место возглавлявшего область 14 лет Жилкина пришел Морозов из таможенной службы.
Президент России назначил замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергея Морозова временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области. Об этом сегодня сообщил сайт Кремля.
«Губернатор Астраханской области, Александр Александрович Жилкин — он там давно уже работает, и он обратился с просьбой перевести его на другое место работы», — сказал президент. Путин отметил, что до таможенной службы Морозов работал помощником министра обороны, а таможенный опыт пригодится ему в области, где «примерно 13 процентов ВРП напрямую формируются за счет внешнеэкономической деятельности».
Морозов был назначен зампредом ФТС в августе 2017 года. До этого он был помощником министра обороны Сергея Шойгу и сотрудником Федеральной службы охраны (ФСО).
59-летний Жилкин — уроженец Астраханской области. Он сделал карьеру в регионе еще в советское время по комсомольской линии, в 1988 г. став первым секретарем Астраханского обкома ВЛКСМ. С 1991 года — в руководстве области, в 1990 — 1993 гг. — депутат Госдумы. Жилкин стал губернатором Астраханской области еще в 2004 году, победив на досрочных выборах. После переназначения в 2009 году он снова выиграл прямые выборы губернатора в 2014 году.