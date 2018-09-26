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18:00 (мск), источник: Ведомости

Путин сменил губернатора Астраханской области

На место возглавлявшего область 14 лет Жилкина пришел Морозов из таможенной службы.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России назначил замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергея Морозова временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области. Об этом сегодня сообщил сайт Кремля.

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«Губернатор Астраханской области, Александр Александрович Жилкин — он там давно уже работает, и он обратился с просьбой перевести его на другое место работы», — сказал президент. Путин отметил, что до таможенной службы Морозов работал помощником министра обороны, а таможенный опыт пригодится ему в области, где «примерно 13 процентов ВРП напрямую формируются за счет внешнеэкономической деятельности».

Морозов был назначен зампредом ФТС в августе 2017 года. До этого он был помощником министра обороны Сергея Шойгу и сотрудником Федеральной службы охраны (ФСО).

59-летний Жилкин — уроженец Астраханской области. Он сделал карьеру в регионе еще в советское время по комсомольской линии, в 1988 г. став первым секретарем Астраханского обкома ВЛКСМ. С 1991 года — в руководстве области, в 1990 — 1993 гг. — депутат Госдумы. Жилкин стал губернатором Астраханской области еще в 2004 году, победив на досрочных выборах. После переназначения в 2009 году он снова выиграл прямые выборы губернатора в 2014 году.

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