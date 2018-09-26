Путин предложил Казбеку Кокову стать врио главы Кабардино-Балкарии

«Не мне вам говорить, что ваша семья связана с вашей родной республикой теснейшим образом. Ваш отец возглавлял республику с 1992 по 2005 год, и о нем там очень добрая, хорошая память. Он был эффективным руководителем и очень надежным товарищем. Я хочу предложить вам вернуться в Кабардино-Балкарию, на первом этапе — в качестве исполняющего обязанности главы республики», — сказал Путин на встрече с Казбеком Коковым в среду.