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17:57 (мск), источник: РИА Новости

Путин предложил Казбеку Кокову стать врио главы Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил Казбеку Кокову из администрации главы государства стать временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии, нынешний руководитель республики, его однофамилец Юрий Коков попросил о переводе в Москву.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Глава государства отметил, что Казбек Коков работал в разных качествах, был заместителем министра, затем депутатом. На протяжении последних лет он работает в администрации президента РФ, уточнил Путин.

«Не мне вам говорить, что ваша семья связана с вашей родной республикой теснейшим образом. Ваш отец возглавлял республику с 1992 по 2005 год, и о нем там очень добрая, хорошая память. Он был эффективным руководителем и очень надежным товарищем. Я хочу предложить вам вернуться в Кабардино-Балкарию, на первом этапе — в качестве исполняющего обязанности главы республики», — сказал Путин на встрече с Казбеком Коковым в среду.

Глава государства отметил, что Казбек Коков работал в разных качествах, был заместителем министра, затем депутатом. На протяжении последних лет он работает в администрации президента РФ, уточнил Путин.

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