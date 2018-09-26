Путин уволил трех губернаторов в течение часа
Новые руководители появились в Астраханской области,
Новые руководители появились в Астраханской области,
Президент России Владимир Путин за один вечер сменил глав трех регионов — Астраханской области,
Первым был назначен губернатор Астраханской области. Главой региона стал Сергей Морозов, замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС), который до этого был помощником министра обороны Сергея Шойгу и сотрудником Федеральной службы охраны (ФСО). Он сменил Александра Жилкина, который возглавлял регион 14 лет. Путин в разговоре с Морозовым отметил, что Жилкин попросил «перевести его на другое место работы».
Далее Путин провел встречу с Казбеком Коковым и объявил ему о решении назначить его врио главы
Коков ранее занимал должности заместителя министра, депутата народного собрания
После этого Путин встретился с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко и предложил ему стать главой Приморья, передает ТАСС. В разговоре с ним президент отметил его большой и позитивный опыт. Кожемяко ранее возглавлял Амурскую область и уже не существующий регион Корякия; в 2015 г. он стал губернатором Сахалинской области вместо Александра Хорошавина, который был уволен в связи с утратой доверия
В Приморском крае в этом месяце прошли два тура выборов губернатора, на которых соперничали единоросс Андрей Тарасенко, возглавлявший на тот момент регион, и коммунист Андрей Ищенко. Региональный избирком отменил результаты голосования по рекомендации ЦИК: волеизъявление граждан невозможно было определить
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