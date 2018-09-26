Путин уволил трех губернаторов в течение часа

Президент России Владимир Путин за один вечер сменил глав трех регионов — Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморского края.

Первым был назначен губернатор Астраханской области. Главой региона стал Сергей Морозов, замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС), который до этого был помощником министра обороны Сергея Шойгу и сотрудником Федеральной службы охраны (ФСО). Он сменил Александра Жилкина, который возглавлял регион 14 лет. Путин в разговоре с Морозовым отметил, что Жилкин попросил «перевести его на другое место работы».

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Далее Путин провел встречу с Казбеком Коковым и объявил ему о решении назначить его врио главы Кабардино-Балкарии. Президент отметил, что семья Кокова связана с республикой «самым тесным, наитеснейшим образом».

Коков ранее занимал должности заместителя министра, депутата народного собрания Кабардино-Балкарии, а потом перешел в администрацию президента. Как писал «Коммерсантъ» в апреле 2013 г., Коков стал советником одного из департаментов администрации президента по внутренней политике. Он — сын Валерия Кокова, который был президентом Кабардино-Балкарии с 1992 по 2005 г., и однофамилец прежнего главы республики Юрия Кокова, который, по словам Путина, попросил перевести его «по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера», на работу в Москву.

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После этого Путин встретился с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко и предложил ему стать главой Приморья, передает ТАСС. В разговоре с ним президент отметил его большой и позитивный опыт. Кожемяко ранее возглавлял Амурскую область и уже не существующий регион Корякия; в 2015 г. он стал губернатором Сахалинской области вместо Александра Хорошавина, который был уволен в связи с утратой доверия из-за коррупции.

В Приморском крае в этом месяце прошли два тура выборов губернатора, на которых соперничали единоросс Андрей Тарасенко, возглавлявший на тот момент регион, и коммунист Андрей Ищенко. Региональный избирком отменил результаты голосования по рекомендации ЦИК: волеизъявление граждан невозможно было определить из-за многочисленных нарушений — кандидаты обвиняли друг друга в переписывании бюллетеней и подкупе избирателей.