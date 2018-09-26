Дональд Трамп задел Россию и Китай одной фразой

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По словам собеседников «Ъ» среди российских дипломатов, главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И даже отдельно обсудили речь господина Трампа во время встречи в ООН.

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Как рассказали два собеседника «Ъ» в российской делегации, Москву и Пекин задела та часть выступления американского лидера, в которой он говорил о денуклеаризации корейского полуострова.

«Наш подход приводит к невероятным изменениям. Мы работаем с Северной Кореей, чтобы заменить призрак конфликта смелыми устремлениями к миру. Мы уже получили результаты, которые себе никто не мог представить: ракеты не летают, объекты военные демонтируют, освободили заложников, а останки наших героев возвращают домой, чтобы они покоились в родной земле», — заявил господин Трамп. Назвав договоренности с Пхеньяном моментом, «который намного более велик, чем некоторым может показаться», Дональд Трамп перечислил лидеров стран, причастных к тому, что он считает прорывом.

Я отдельно хочу поблагодарить президента Муна из Южной Кореи, премьер-министра Абэ из Японии и председателя Си из Китая. Дональд Трамп президент США

Во время встречи Сергея Ларова и Ван И, которая состоялась вчера после выступления президента США, два министра обсудили его выступление.

«Китайцы обратили внимание, что Трамп не упомянул Россию в контексте Северной Кореи. Их (китайский.— “Ъ”) министр посетовал на это, а также возмутился тем, что Япония была упомянута Трампом, когда он благодарил тех, благодаря кому случился прорыв», — рассказал собеседник «Ъ», знакомый с содержанием разговора двух министров.

Его слова подтвердил еще один дипломат, присутствовавший на российско-китайских переговорах.

В речи президента Трампа, напомним, Россия была упомянута лишь однажды — в контексте энергобезопасности Европы: он призвал Германию избавляться от зависимости от РФ.

Владимир Соловьев, Нью-Йорк.