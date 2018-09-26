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19:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Чем известен Олег Кожемяко

Президент РФ Владимир Путин назначил Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморского края и поддержал его намерение идти на выборы губернатора Приморья. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

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Источник: Kremlin.ru

Кожемяко Олег Николаевич родился 17 марта 1962 года в селе Черниговка Приморского края. В 1982 году окончил Хабаровский монтажный техникум, в 1992 году — Дальневосточный коммерческий институт.

Работал мастером на Приморской ГРЭС, служил в армии. В 1987 году основал кооператив «Галатея» по выращиванию и продаже цветов. В 1989 году создал кооператив «Приморский», позже ставший производственно-пищевым объединением (ППО) «Приморское». В 1995 году избран заместителем председателя совета директоров ОАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ). В 1997 году ППО «Приморское» стало основным акционером ПБТФ, и в июне 1998 года Олег Кожемяко возглавил совет директоров ПБТФ.

9 декабря 2001 года господин Кожемяко избран в законодательное собрание Приморского края. 27 ноября 2002 года стал его представителем в Совете федерации. При этом возглавляемая Сергеем Дарькиным областная администрация выступала против его кандидатуры, но избрание обеспечили депутаты, лояльные к экс-губернатору Евгению Наздратенко. 29 сентября 2004 года освобожден от обязанностей сенатора по собственному желанию и стал советником спикера Совета федерации Сергея Миронова.

5 декабря 2004 года на выборах губернатора Камчатской области занял третье место, получив 14,14% голосов. 18 января 2005 года назначен вице-губернатором Корякского автономного округа, курировал северный завоз и обеспечение топливом. 9 марта, после отставки главы региона Владимира Логинова, стал временно исполняющим обязанности, а 14 апреля утвержден губернатором округа. 1 июля 2007 года сложил полномочия в связи с объединением Корякии и Камчатки. 21 июля 2007 года вошел в состав консультативной комиссии Госсовета и получил пост помощника главы администрации президента.

20 октября 2008 года назначен губернатором Амурской области по представлению президента Дмитрия Медведева. В 2012 году выиграл прямые выборы главы региона, набрав 77,28% голосов.

25 марта 2015 года указом президента назначен временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. В сентябре того же года избран губернатором региона на досрочных выборах с результатом 67,8% голосов (явка — 37,59%).

Кандидат экономических наук, тема диссертации — «Экономическая безопасность реального сектора экономики страны». Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

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