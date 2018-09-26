Чем известен Олег Кожемяко
Президент РФ Владимир Путин назначил Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморского края и поддержал его намерение идти на выборы губернатора Приморья. Подробности его биографии — в справке «Ъ».
Президент РФ Владимир Путин назначил Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморского края и поддержал его намерение идти на выборы губернатора Приморья. Подробности его биографии — в справке «Ъ».
Кожемяко Олег Николаевич родился 17 марта 1962 года в селе Черниговка Приморского края. В 1982 году окончил Хабаровский монтажный техникум, в 1992 году — Дальневосточный коммерческий институт.
Работал мастером на Приморской ГРЭС, служил в армии. В 1987 году основал кооператив «Галатея» по выращиванию и продаже цветов. В 1989 году создал кооператив «Приморский», позже ставший
9 декабря 2001 года господин Кожемяко избран в законодательное собрание Приморского края. 27 ноября 2002 года стал его представителем в Совете федерации. При этом возглавляемая Сергеем Дарькиным областная администрация выступала против его кандидатуры, но избрание обеспечили депутаты, лояльные к
5 декабря 2004 года на выборах губернатора Камчатской области занял третье место, получив 14,14% голосов. 18 января 2005 года назначен
20 октября 2008 года назначен губернатором Амурской области по представлению президента Дмитрия Медведева. В 2012 году выиграл прямые выборы главы региона, набрав 77,28% голосов.
25 марта 2015 года указом президента назначен временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. В сентябре того же года избран губернатором региона на досрочных выборах с результатом 67,8% голосов (явка — 37,59%).
Кандидат экономических наук, тема диссертации — «Экономическая безопасность реального сектора экономики страны». Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.