Чем известен Казбек Коков
26 сентября Владимир Путин сообщил о назначении Казбека Кокова временно исполняющим обязанности главы
26 сентября Владимир Путин сообщил о назначении Казбека Кокова временно исполняющим обязанности главы
Коков Казбек Валерьевич родился в 1973 году в селении Лескен в
С 1995 года работал заместителем генерального директора по коммерческим и общим вопросам ОАО «Халвичный завод “Нальчикский”». С 2002 года — генеральный директор ОАО «Каббалкресурсы».
С 2003 по 2007 год — депутат городского совета Нальчика. В 2009 году избран депутатом парламента
В апреле 2013 года получил должность советника регионального блока управления президента России по внутренней политике, курировал