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19:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Чем известен Казбек Коков

26 сентября Владимир Путин сообщил о назначении Казбека Кокова временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

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Источник: Kremlin.ru

Коков Казбек Валерьевич родился в 1973 году в селении Лескен в Кабардино-Балкарии. Сын первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова, занимавшего этот пост в 1992—2005 годах. Окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт.

С 1995 года работал заместителем генерального директора по коммерческим и общим вопросам ОАО «Халвичный завод “Нальчикский”». С 2002 года — генеральный директор ОАО «Каббалкресурсы».

С 2003 по 2007 год — депутат городского совета Нальчика. В 2009 году избран депутатом парламента Кабардино-Балкарии, был членом парламентского комитета по аграрной политике и природопользованию. Состоял в региональном политсовете «Единой России». В 2010 году был назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия республики.

В апреле 2013 года получил должность советника регионального блока управления президента России по внутренней политике, курировал Северо-Кавказский регион.

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