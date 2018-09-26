Британская газета назвала настоящее имя человека, подозреваемого в отравлении Скрипалей
По версии издания The Daily Telegraph, под именем Руслана Боширова скрывается 39-летний полковник Анатолий Владимирович Чепига.
По версии издания The Daily Telegraph, под именем Руслана Боширова скрывается 39-летний полковник Анатолий Владимирович Чепига.
ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Британская газета The Daily Telegraph назвала настоящее имя человека, который подозревается в отравлении
По утверждению издания, под именем Руслан Боширов скрывается некий 39-летний полковник Анатолий Владимирович Чепига. По данным The Daily Telegraph, эта информация стала доступной благодаря расследованию, проведенному изданием совместно с британской инициативной группой Bellingcat.
По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, подвергся в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией воздействию боевого
5 сентября Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.