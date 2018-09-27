Минтруд предложит отказаться от слова «инвалиды»
Российские чиновники намерены отказаться от использования слова «инвалиды» и заменить его более нейтральным термином. Об этом сообщили «Известиям» в
Российские чиновники намерены отказаться от использования слова «инвалиды» и заменить его более нейтральным термином. Об этом сообщили «Известиям» в
В том числе в стране могут отказаться от общепринятого перевода слов persons with disabilities и убрать термин «инвалиды» из 181-ФЗ («О соцзащите инвалидов»). В ведомстве подчеркнули, что госзадание на
Директор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина рассказала, что заменить слово «инвалиды» могут словосочетанием «люди со специальными потребностями».
Ранее от слова «инвалиды» России рекомендовал отказаться комитет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам людей с инвалидностью. При этом в организации положительно оценили госпрограмму «Доступная среда» на 2011−2020 годы, а также отметили рост числа учащихся, получающих инклюзивное образование.