Минтруд предложит отказаться от слова «инвалиды»

В том числе в стране могут отказаться от общепринятого перевода слов persons with disabilities и убрать термин «инвалиды» из 181-ФЗ («О соцзащите инвалидов»). В ведомстве подчеркнули, что госзадание на научно-исследовательскую работу по этой теме в 2018 году будет направлено Федеральному бюро медико-социальной экспертизы. Также вопрос обсудят с общественными организациями инвалидов.