Владимир Путин открыл новый сезон губернаторских отставок

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент Владимир Путин предложил губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко возглавить Приморский край вместо не сумевшего выиграть губернаторские выборы врио губернатора Андрея Тарасенко (результаты выборов после второго тура были признаны недействительными из-за массовых нарушений).

Кожемяко сам попросил о назначении в Приморье, сказал он «Ведомостям». Согласно стенограмме на сайте Кремля Кожемяко напомнил Путину, что родился и вырос в Приморье, начинал там работать, «смотрел на ситуацию [с выборами], которая там возникла, — она не очень хорошая» (впрочем, президент возразил: «Нормальная ситуация»). Поэтому Кожемяко попросил у президента разрешения поучаствовать в выборах губернатора края.

Кожемяко — первый губернатор, который возглавляет уже четвертый регион: в 2005—2007 гг. он руководил Корякией, в 2008—2015 гг. — Амурской областью, а на Сахалин переехал в сентябре 2015 г. после отставки арестованного по обвинению в коррупции губернатора Александра Хорошавина.

В Приморье нужен был или действующий губернатор, или кто-то уровня федерального замминистра, говорит человек, близкий к администрации президента: «Поэтому был выбран Кожемяко. Хотя это для Приморья фигура местная, но конфликтная». Главную роль сыграло то, что он местный (Кожемяко родился в Приморье и до отъезда в Корякию работал и занимался бизнесом в родном крае) и к тому же хороший управленец — прежде всего антикризисный, отмечает собеседник: «Кроме того, он независим от других элит. Его можно назвать губернатором-тяжеловесом».

Тарасенко последние несколько дней был в Москве, где встречался с сотрудниками администрации президента и помощником президента Игорем Левитиным, знает человек, близкий к руководству Приморского края: не исключено назначение бывшего врио губернатора на пост замминистра транспорта.

До начала 2000-х гг. Кожемяко занимался бизнесом, его основным детищем была Преображенская база тралового флота (ПБТФ) — по собственным данным, крупнейшее рыбодобывающее предприятие Дальнего Востока. После того как Кожемяко ушел в политику, бизнес продолжили его родственники. В июле 2018 г. ПБТФ сообщила о смене владельцев: 96,4% компании приобрело ЗАО «Остров Сахалин», связанное с экс-сенатором от Сахалинской области Александром Верховским. Сумма сделки — свыше $400 млн, сообщали источники «Ведомостей».

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После сделки у родственников Кожемяко остался рыбный бизнес — им по-прежнему принадлежат добывающие и перерабатывающие предприятия, входящие в группу Salmonica (в основном на Камчатке и Сахалине). Они располагают квотами на добычу минтая, сельди, краба и других морепродуктов. Forbes оценивал выручку группы Salmonica в 2016 г. примерно в $150 млн.

В 2017 г. на аукционе Росрыболовства компания, владельцем которой был сын сахалинского губернатора Никита Кожемяко, выиграла аукцион на добычу краба в Приморской подзоне. Ранее губернатор говорил, что его сын Никита разворачивает бизнес в Приморском крае. В частности, его компания планирует построить крупный тепличный комплекс на 30 га, сообщал Кожемяко-младший «Ведомостям».

Замены на Юге

Тарасенко стал третьим отставленным в среду губернатором: незадолго до этого Кремль сообщил об увольнении глав Астраханской области и Кабардино-Балкарии (КБР) Александра Жилкина и Юрия Кокова.

Коков попросил «по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера», перевести его в Москву, объяснил Путин во время встречи с его преемником и однофамильцем Казбеком Коковым. Новый врио главы республики около пяти лет проработал в региональном блоке кремлевского управления по внутренней политике, куда пришел с поста депутата парламента КБР.

Коков — сын Валерия Кокова, который руководил КБР в 1990—2005 гг. Это продолжение традиции, отмечает близкий к Кремлю человек: сыновья и родственники бывших глав возглавляли или продолжают возглавлять Дагестан, Чечню и Адыгею.

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Никаких особенных причин для отставки Жилкина не было — «просто человек давно работает», объясняет политолог Виталий Иванов. По его мнению, Жилкин был средним губернатором: у него не было никаких особенных прорывов, ярких идей, чего-то особенно запоминающегося даже в масштабах Южного федерального округа, но не было и каких-то заметных провалов.

Заменивший его Сергей Морозов работал помощником министра обороны и замруководителя Федеральной таможенной службы — так представил его Путин во время встречи. Где новый врио губернатора работал до этого, президент не упомянул. Однако, по словам собеседника «Ведомостей» в Минобороны, в военное ведомство он пришел не позже начала 2016 г. из Службы безопасности президента (СБП). Это уже третий выходец из СБП, назначенный Путиным на высокий пост: ранее Дмитрий Миронов стал губернатором Ярославской области, а Евгений Зиничев транзитом через должности врио главы Калининградской области и замдиректора ФСБ оказался в кресле руководителя МЧС. Судя по всему, Морозов действительно представляет команду «молодых путинских силовиков», отмечает политолог Евгений Минченко.

Новая волна

С этих трех отставок начнется новая волна губернаторских замен, считает Иванов: «В следующем году истекают сроки полномочий нескольких губернаторов, нужно определяться, что с ними делать». В списке отставников может оказаться до 10 руководителей, прогнозирует он. В частности, он не исключает, что могут быть уволены губернаторы Липецкой и Курской областей Олег Королев и Александр Михайлов, работающие с 1998 и 2000 гг. соответственно.

«С учетом того, как сейчас на выборах прокатывали губернаторов со стажем, думаю, что у этих глав никаких шансов нет», — отмечает эксперт. Слишком большой губернаторский стаж станет одним из мотивов и для последующих губернаторских отставок, полагает он.

Минченко считает, что в течение месяца может быть уволено еще несколько губернаторов, а их общее количество может достигнуть пяти. Он согласен, что большой стаж может стать основным мотивом для увольнения.

В 2019 г. истекают сроки полномочий у 16 губернаторов, и Кремлю нужно решить, пойдут ли они на следующие выборы в сентябре. О новой волне отставок «Ведомостям» говорили несколько собеседников, близких к администрации президента, и региональный чиновник.

Один собеседник, близкий к администрации, говорит, что осенью может быть несколько точечных отставок, другой уточняет, что их может быть шесть, а остальные пройдут, как обычно, следующей весной. Осенняя волна стартовала раньше запланированного — она ожидалась в начале октября, знает близкий к Кремлю человек, но о причине спешки ему не известно.

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Собеседования с силовиками и психологические собеседования с администрацией президента уже пройдены, говорит человек, окончивший «школу губернаторов». Три собеседника, близких к администрации, подтверждают, что в новую серию отставок может попасть Королев: на его место будут искать сильного губернатора, который сможет работать с крупным бизнесом.

Также три собеседника говорят о возможной отставке Михайлова и главы Республики Алтай Александра Бердникова. Ранее этих трех губернаторов называл телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники. Кроме них, по словам собеседников «Ведомостей», в список отставников могут попасть Борис Дубровский (Челябинская обл.) и Марина Ковтун (Мурманская обл.), под вопросом судьба Рустэма Хамитова (Башкирия), Алексея Кокорина (Курганская обл.) и Юрия Берга (Оренбургская обл.).

Будут снимать губернаторов в возрасте, поясняет один из собеседников: «Нынешние выборы будут обкаткой модели назначений, которые происходят при [первом замглавы администрации президента] Сергее Кириенко, — молодые технократы пошли в народ. Понимают и принимают ли их граждане? Если нет, то рубить с плеча не будут».

Под вопросом оказалась и судьба губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, срок полномочий которого тоже истекает в 2019 г., говорит бывший федеральный чиновник. По его словам, Полтавченко планировал идти на новый срок, но это было еще до сентябрьских выборов.

Администрация президента не проводит последовательной линии в области назначений, считает политолог Григорий Голосов: «В регионах есть кадровые проблемы, а кадровый резерв узкий. Тот, кто находится на виду, и назначается — ранее назначенные губернаторы тоже не все попадали под описание молодых технократов». Единый день голосования обратил внимание Кремля на то, что в регионах есть серьезные проблемы, это могло стимулировать поиск более подходящих кадров, чтобы они могли выигрывать кампании, добавляет эксперт.

В поисках логики

Все новые назначения 26 сентября совершенно разные, в них нет никакой логики, считает Иванов: «В Приморье была кадровая дырка, поэтому туда поставили человека, который, будучи варягом, выигрывал губернаторские кампании в Амурской области и на Сахалине, — предполагается, что на родине он точно выиграет. У него репутация опытного руководителя и победителя на выборах». В Астрахани же произошла плановая замена, говорит эксперт.

Сработал принцип — в любой непонятной ситуации на Дальнем Востоке назначай губернатором Кожемяко, иронизирует политолог Глеб Кузнецов: «Он решал для власти очень сложные задачи — работал в Корякии, когда она объединялась с Камчаткой, работал на преодоление острого политического кризиса в Амурской области, когда предыдущей губернатор Николай Колесов ушел по-плохому. В Сахалин пришел после истории с Хорошавиным. Сейчас кризис в Приморье — и снова Кожемяко».

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Замены губернаторов анонсировались еще до выборов, видимо, они только начались, полагает политолог Александр Кынев: «Жилкин давно работал в регионе, там сложная социально-экономическая ситуация. Однако назначение непубличного политика в не самый простой регион вызывает вопросы, опыт назначения силовиков на такие посты у нас пока сомнительный».