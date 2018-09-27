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10:47 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

На Украину придут со своей автокефалией

Константинополь обещает создать новую структуру.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Синод Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата призвал Константинопольского патриарха Варфоломея не вмешиваться во внутренние дела церкви, потребовав, чтобы его экзархи покинули Украину. Между тем Госдепартамент США приветствовал предоставление автокефалии Украинской православной церкви, не уточняя, какая из действующих в стране трех православных церквей имеется в виду. Собеседник «Ъ» в Константинопольском патриархате дал понять, что «украинские иерархи напрасно считают, что томос будет выдан одной из существующих здесь церквей, это будет новая структура». «Непроясненным» остается имущественный вопрос: кому будут принадлежать Киево-Печерская, Почаевская, Святогорская лавры и другие религиозные объекты.

«Совместное служение с экзархами Константинопольского патриархата в Украине будет приостановлено», — предупредил Синод УПЦ МП. Как заявляют в УПЦ, «их назначение является грубым вмешательством во внутренние дела Украинской православной церкви и нарушением ее канонической территории». Синод считает, что посланники Константинополя архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион обязаны «покинуть каноническую территорию УПЦ», их «деятельность является антиканонической и нарушает межконфессиональный мир Украины».

Одновременно Синод УПЦ МП призвал депутатов Верховной рады, «работающих над реализацией законопроектов № 4128 (об изменении подчиненности религиозных общин), № 4511 (об особом статусе религиозных организаций), № 5309 (об изменении названия религиозных организаций), отказаться от этих законодательных намерений как противоречащих конституции Украины и антицерковных». «Эти законодательные инициативы имеют целью юридическую ликвидацию Украинской православной церкви путем ее рейдерского захвата через смену названия, противоправное вмешательство в органы управления и захват имущества (святынь, храмов и монастырей)», — сообщили в Синоде. Намерение украинских властей добиться от Константинополя томоса об автокефалии украинской церкви названо «антицерковными инициативами».

Напомним, на Украине действуют три православные церкви. УПЦ МП во главе с митрополитом Онуфрием является единственной признанной в православном мире церковью в стране. УПЦ Киевского патриархата во главе с патриархом Филаретом, отколовшаяся от РПЦ в 1992 году, в Москве именуется раскольнической, а ее предстоятеля еще в 1997 году РПЦ предала анафеме. Украинская автокефальная церковь создана в 1917 году, главой ее является митрополит Макарий.

В УПЦ Киевского патриархата не согласны с оценками Синода УПЦ МП. По словам архиепископа Черниговского и Нежинского УПЦ КП Евстратия (Зори), на Украине «нет канонической территории Московского патриархата», так что «покидать экзархам Константинополя нечего».

В поддержку идеи томоса высказалась американская администрация. «США поддерживают предоставление автокефалии Украинской православной церкви», — сообщила пресс-служба Госдепартамента США. «Соединенные Штаты уважают способность украинских православных религиозных лидеров и последователей осуществлять автокефалию в соответствии с их убеждениями, — говорится в официальном заявлении Госдепартамента.— Мы уважаем Вселенского патриарха как голос религиозной толерантности и межконфессионального диалога».

«Сейчас наступила очередь Украины получить автокефалию. Это произойдет, потому что это ее право», — заявил ранее Вселенский патриарх Варфоломей. Он отметил, что «предоставление автокефалий новым православным церквям, начиная с России XVI века, принадлежит исключительно Вселенскому патриархату», вызвав этим недовольство и порицание со стороны Русской православной церкви.

«Украинские иерархи напрасно считают, что томос будет выдан одной из существующих здесь церквей, — сообщил собеседник “Ъ” в Константинопольском патриархате.— Это будет новая структура: иерархи первично будут определены Константинопольским патриархом, а прихожане украинских церквей, а также священнослужители будут иметь возможность влиться в Украинскую православную церковь в единении с Константинопольским патриархатом». «Непроясненным остается вопрос, который задают украинские иерархи: что будет с лаврами — Киево-Печерской, Почаевской, Святогорской? Будут ли они у верующих Константинопольского патриархата или останутся у патриархата Московского», — отметил собеседник «Ъ».

Янина Соколовская, Киев

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